LÃ¶wen Frankfurt: Lobach und Pfaffengut bestÃ¤tigt! Noch viel Arbeit fÃ¼r den neuen Sportchef Daniel Heinrizi

Frankfurt. (EM) Fast drei Wochen sind seit der offiziell verkündeten Trennung von Sportdirektor Franz Fritzmeier bei den Löwen Frankfurt vergangen.

Man darf gespannt sein, ob es zwischen Klub und dem freigestellten Sportdirektor letztendlich zu einer außergerichtlichen Einigung kommt oder ob man sich doch vor Gericht wiedersieht.

Daniel Heinrizi hat die sportliche Leitung übernommen

Unterdessen haben die Planungen bei den Hessen Fahrt aufgenommen. Daniel Heinrizi hat Zweitligist Ravensburg Towerstars etwas früher verlassen können. In dieser Woche wurde er in der Mainmetropole als neuer vorgestellt. Der 38- jährige gebürtige Darmstädter hat bei den Löwen einen Vertrag bis 2026 plus ein weiteres Jahr mit klubseitiger Option erhalten.

Stefan Krämer, geschäftsführender Gesellschafter sagt auf der Homepage der Löwen: „Die Position des Sportdirektors ist eine überaus wichtige Position in unserem Club, und wir sind sehr froh mit Daniel Heinrizi einen jungen, erfolgshungrigen Manager gefunden zu haben. Er ist nach seinen jüngsten Erfolgen in Ravensburg bereit, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Daniel verfügt über ein hervorragendes Netzwerk, sowohl international als auch im deutschen Eishockey. Ich freue mich, auf die intensive Zusammenarbeit mit Daniel und das schnelle Erledigen der vor uns liegenden Aufgaben.“

Daniel Heinrizi: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Sportdirektor der Löwen Frankfurt. Ich werde alles für unseren gemeinsamen Erfolg geben und meine Ideen einbringen. Es ist nach über zwanzig Jahren wie ein Nachhausekommen, dort wo alles begonnen hat. Nun gilt es, dass wir alle gemeinsam den Teamerfolg der Löwen Frankfurt in den Vordergrund stellen und an einem Strang ziehen.“

Die oberste Priorität stehe nun mit der Komplettierung des Kaders sowie der Besetzung der Cheftrainer-Position an, ergänzt Heinrizi. „Wir werden den neuen Head Coach zeitnah bekannt geben. Wir sind hier bereits in abschließenden Gesprächen.“

Kommt nun Tom Rowe?

Laut DEL-Insider RinkRat soll der neue Löwendompteur ein in der DEL bestens bekannter Coach werden: Tom Rowe (67), der zuletzt knapp drei Spielzeiten lang den Ligarivalen Nürnberg Ice Tigers betreute. Bestätigt ist die Verpflichtung noch nicht.

Wurde die letzten Tage öfters gefragt, ob ich eine Augsburger Verpflichtung von Tom Rowe bestätigen kann.

Konnte ich nicht. Laut meinen Infos sind sich der US-Amerikaner und die Löwen Frankfurt einig.

Sein bisheriger Co-Trainer Manuel Kofler kommt dann eher nicht mit. — RinkRat (@RinkRat23040081) May 2, 2024

Dennis Lobach kommt aus Nürnberg, Daniel Pfaffengut aus Schwenningen

Sollte Rowe in Frankfurt anheuern, dann würde er auf Rechtsaußen Dennis Lobach treffen. Der 24- jährige wurde am Samstag von den Hessen als Neuzugang bestätigt.

„Ich möchte mich in der Liga weiter etablieren. Nach den guten Gesprächen mit dem Club war es dann auch eine leichte Entscheidung für mich, in Frankfurt zu unterschreiben“, so Lobach.

In der abgelaufenen Saison erzielte der 24-Jährige vier Tore und verbuchte elf Assists für die Ice Tigers, bei denen er seit 2020 spielte. In Frankfurt hat er nun für zwei Jahre unterzeichnet.

Bestätigt wurde mittlerweile auch der Transfer von Daniel Pfaffengut. Der 27- jährige kommt für die kommenden drei Spielzeiten an den Main.

„Es war eine leichte Entscheidung für mich, in Frankfurt zu unterschreiben. Ich habe immer gerne gegen Frankfurt gespielt, auch wenn ich teilweise Albträume von dem Torsong hatte. Umso mehr freue ich mich jetzt, den Song künftig für uns und für die Löwen-Fans zu hören“, erzählt Daniel Pfaffengut auf der Klub-Webseite. „Wir werden eine starke Mannschaft für die neue Saison haben. Ich möchte mit den Löwen etwas aufbauen und habe mich deshalb auch für einen langen Vertrag in Frankfurt entschieden.“

In der Hauptrunde steuerte er 20 Tore und 14 Vorlagen zu einer der besten Saisons der Schwenninger bei.

„Mit Daniel erhalten wir einen starken deutschen Center, der gerade in der vergangenen Saison sein Scoring-Potenzial gezeigt hat. Er spielt defensiv zuverlässig, ist ein starker Bullyspieler und mit 27 Jahren im besten Alter, um ein Leistungsträger zu werden. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns weiterentwickeln kann“, sagt Daniel Heinrizi, Sportdirektor bei den Löwen Frankfurt.

Gerüchte um Haukeland, Rowney und Ugbekile

Eine der wichtigsten Positionen gilt es für die neue Saison auch noch zu besetzen. Im Tor muss die neue Nummer eins und der Backup noch verpflichtet werden. Publikumsliebling Julius Hudacek, der während der letzten Saison Joe Cannata ablöste und ein wichtiger Eckpfeiler für den Klassenerhalt war, wird wohl keine Vertragsverlängerung erhalten. In den sozialen Netzwerken wird neuerdings auch der Norweger Hendrik Haukeland von der Düsseldorfer EG gehandelt. Der Goalie hatte in der NRW Landeshauptstadt im September noch bis 2030 verlängert, könnte nun aber dem „Rotstift“ zum Opfer fallen.

Unterdessen ranken sich nach dem Ende der Ära Fritzmeier auch immer wieder Gerüchte um eine Vertragsauflösung von Top-Stürmer Carter Rowney bei den Löwen. Der fast 35- jährige Kanadier kam in seiner Premierensaison 22/23 auf 58 Scorerpunkte. In der zurückliegenden Spielzeit standen dann „nur“ noch 30 Punkte auf seiner Habenseite.

Ebenfalls noch immer unklar ist, ob der sich in der WM-Vorbereitung befeindende Iserlohner Verteidiger Colin Ugbekile ein Löwe wird oder nicht. Seit Monaten gilt der Transfer als eingetütet. Zuletzt waren aus Iserlohn aber immer wieder Gerüchte zu vernehmen, wonach der Ex-Kölner aus persönlichen Gründen doch nicht an den Main wechseln will.

Was auch immer sich letztendlich von den Gerüchten bewahrheiten wird: Klar ist, dass der neue Sportdirektor Daniel Heinrizi noch einige Kaderstellen qualitativ gut besetzen muss und viel Klärungs- und Redebedarf mit einigen Akteuren zu haben scheint.