Krefeld Pinguine machen den „Partycrasher“ in Iserlohn – Roosters schicken erstmals ein Kapitänsteam in die Saison

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Samstagnachmittag ihr erstes und einziges Heimspiel der Pre-Season gegen den DEL-Rückkehrer Krefeld Pinguine mit 2:3 nach Verlängerung verloren.

In der munteren Anfangsphase nutzen die Hausherren eine Unaufmerksamkeit der Gäste in der fünften Minute zur 1:0 Führung. Maier bediente den neuen Iserlohner Heim-Kapitän Tyler Boland mit einem langen Pass, der völlig frei vor Krefelds Goalie Jatkola einnetzte. Das abwechslungsreiche Spiel setzte sich mit Chancen auf beiden Seiten fort. Krefelds Kero fälschte in der 16. Minute einen Schuss von Vandane unhaltbar für Iserlohns Goalie Hane zum 1:1 Pausenstand ab.

Krefelds Überzahl erwies sich im zweiten Drittel (Strafe Maier) als durchaus strukturiert, aber nicht durchschlagskräftig genug. Nach überstandener Strafe plätscherte das in den Zweikämpfen engagiert vorgetragene Spiel wieder etwas mehr ohne klare Chancen vor sich hin. Fünf Sekunden vor der zweiten Pause traf Iserlohns Hollowell in Überzahl (Strafe Buschmann) mit einem verdeckten Schuss von der blauen Linie ins rechte Toreck zum 2:1. Pause! Spielerisch offenbarten beide Teams bis dahin noch Luft nach oben.

Im dritten Abschnitt scheiterte Iserlohns Lobach vor dem KEV-Tor und im Gegenzug vergab Gogulla (45.) die Krefelder Chance zum Ausgleich, als er den Puck frei vor Hane neben das Tor setzte. Eine Sequenz aus diesem Spiel, die sinnbildlich für den Torhunger in diesem typischen Vorbereitungsspiel war. Gute Torhüterleistungen auf beiden Seiten, Torschüsse mit zu wenig Präzision und das eine oder andere Körperteil in der Schussbahn verhinderten mehr Tore an diesem Nachmittag. In der Schlussphase verpuffte ein Iserlohner Powerplay (Strafe Payerl) völlig wirkungslos. Zur „Krönung“ schaffte Krefelds Schütz zwei Sekunden vor Ablauf der Strafe den 2:2 Ausgleich, als er frei vor Hane ins lange Eck traf.

Die Entscheidung sollte in der Overtime fallen. Iserlohn zunächst dominanter, aber den entscheidenden Treffer markierte Dybowski aus der zentralen Position zum glücklichen, aber keineswegs unverdienten Auswärtssieg der Pinguine.

Roosters gehen mit einem Kapitänsteam in die neue Saison

Krefeld wird damit zum Partycrasher am Seilersee, den nach dem Spiel startete am frühen Abend die traditionelle Saisoneröffnungsfeier, an der auch einige Fans der Seidenstädter verweilten.

Im Rahmen der Feier verkündeten die Sauerländer auch ihr Kapitänsteam. Aus dem Kreis von sechs Spielern teilt sich dieser in Heim- und Auswärtsteam auf. Das „C“ wird während der Heimspiele Tyler Boland tragen. Ihm assistieren Neuzugang Justin Scott und Colin Ugbekile.

In der Fremde wird Neuzugang Cole Maier das Team anführen. Maier stehen Robin Norell und Maximilian Eisenmenger.

Stimmen zum Spiel und zur Kapitänsentscheidung





So geht es weiter

Am kommenden Wochenende sind Iserlohn und Krefeld erneut im Einsatz. Eine gute Woche vor dem Saisonstart testen die Roosters letztmals in Kassel beim Probonio-Cup. Dort heißt der erste Gegner Nürnberg Ice Tigers. Die Krefeld Pinguine reisen nach Bremerhaven zum SWB-Cup.

Iserlohn Roosters – Krefeld Pinguine

Tore: 1:0 (04:13) Boland (Maier), 1:1 (15:40) Kero (Vandane/Percy), 2:1 (39:55) Hollowell (Johannsson/Quenneville) 5-4PP, 2:2 (54:13) Schütz 4-5SHG, 2:3 (63:11 Dybowski

Schiedsrichter: Klijberg, Schadewaldt

Zuschauer: 4723 (offizielle Angabe, darunter ca. 80 Gästefans)

Iserlohn Roosters: Hane – Ugbekile, Norell; Johannesson, Hollowell; Niehus, Spornberger; Panocha – Boland, Maier, Thomas; Napravnik, Scott, Quenneville; Krauss, Eisenmenger, Lobach; Bicker, Neumann, Borzecki

Krefeld: Jatkola – Percy, Vandane; Buschmann, Gildon; Mebus, Dybowski, Schmitz; Konze – Wall, Kero, Gogulla; Santos, Newton, Suess; Weiss, Mäkitalo, Bruch; Hauf, Payerl, Proske

509 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht