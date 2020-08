Krefeld Pinguine bestÃ¤tigen die nÃ¤chsten Schritte in ihrer „Kader-Radikalkur“

Krefeld. (PM Pinguine/EM) Die Krefeld Pinguine gehen ohne Trainer Pierre Beaulieu und Torwart Oskar Östlund in die Saison 2020/21. Ein besonderes Dankeschön geht von...

Krefeld. (PM Pinguine/EM) Die Krefeld Pinguine gehen ohne Trainer Pierre Beaulieu und Torwart Oskar Östlund in die Saison 2020/21.

Ein besonderes Dankeschön geht von Seiten der Pinguine an Pierre Beaulieu, der die Mannschaft in einer sowohl sportlich als auch wirtschaftlich enorm schwierigen Situation als Headcoach übernommen hat. Beaulieu kam im Mai 2018 im Team mit Headcoach Brandon Reid an die Westparkstraße. Die beiden Kanadier standen bis Dezember 2019 gemeinsam an der Bande der Pinguine. Als der Vertrag mit Brandon Reid nach nur 26 Spielen in der Saison 2019/20 aufgelöst wurde, übernahm Beaulieu die Führung und brachte die Saison, auch ohne Playoff-Chance, souverän zu Ende.

Bereits in der vergangenen Woche trat er mit seiner Frau die Reise nach Österreich an, um bei den Black Wings aus Linz die Position als Headcoach einzunehmen.

Bedanken möchten sich die Seidenstädter ebenfalls bei Oskar Östlund. Erst im Januar 2020 wechselte Oskar Östlund an die Westparkstraße und gab der Mannschaft durch seine ruhige und souveräne Art den notwendigen Rückhalt. Selbst in den schwierigen Zeiten vertraute er auf die Arbeit der Offiziellen und spielte sich schnell in die Herzen der Fans.

Der Vertrag mit dem 28- jährigen Schweden wurde erst Mitte April unter der damaligen sportlichen Leitung für die kommende Spielzeit verlängert. Nur einen Monat später hatte dann aber der neue Geschäftsführer Roger Nicholas erklärt, dass es in der Personalie Östlund noch keine Entscheidung gebe.

Wohin es Östlund nun zieht, ist bislang unklar.

Personalie Daniel Pietta nach wir vor ungeklärt, Saponari ebenfalls vor Wechsel ?

Seit Wochen ist klar, dass die Pinguine mit „Urgestein“ Daniel Pietta nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Die Trennung vom 33- jährigen Kapitän ist beschlossene Sache, aber bislang scheint es keinen Abnehmer für den eigentlich noch bis 2025 unter Vertrag stehenden Torjäger zu geben. Gerüchte über mögliche Interessenten, wie die Kölner Haie, Nürnberg Ice Tigers, Red Bull München oder der Düsseldorfer EG halten sich seit Bekanntwerden der Trennung ohne konkrete Hinweise. Nun droht sogar ein Wiedersehen zwischen Pietta und den Pinguinen vor Gericht, da der Stürmer laUT WZ seit Mai kein Gehalt mehr erhalten hat.

Die Rheinische Post brachte im Laufe der Woche eine weitere Trennung ins Spiel. Der Deutsch-Amerikaner Vinny Saponari soll dem Ligarivalen Iserlohn Roosters angeboten worden sein. Saponari erzielte in der vergangenen Saison 31 Scorerpunkte (8 Tore, 23 Assist) und hat in der Seidenstadt noch einen Vertrag bis 2022.

Aktuell haben die Pinguine für die neue Spielzeit inclusive Daniel Pietta 26 Spieler unter Vertrag. Zehn Lizenzen für Importspieler sind ebenfalls schon vergeben. Hierbei setzen die Verantwortlchen mit fünf russischen Akteuren, einem Letten, einem Norweger, zwei Kanadiern und einem US Amerikaner auf einen interessanten Mix.

Der aktuelle Kader der Krefeld Pinguine 20/21

Tor: Sergei Belov (RUS, zuletzt inaktiv), Marvin Cüpper (Eisbären Berlin)

Abwehr: Alex Trivellato, Torsten Ankert, Tom-Eric Bappert, Kristofers Bindulis (LAT, South Carolina Stingrays/ECHL), Christian Bull (NOR, Storhamar), Daniil Valitov (RUS, Yekaterinenburg)

Sturm: Martin Schymainski, Grant Besse, Laurin Braun, Kris Foucault (CAN, ERC Ingolstadt), Kai Hospelt, Adam Kiedewicz (KEV U20), Patrick Klöpper (Kassel Huskies), Philipp Kuhnekah, Lucas Lessio (CAN, Grizzlys Wolfsburg), Leon Niederberger (Düsseldorfer EG), Ivan Petrakov (RUS, St. Petersburg), Niklas Postel, Vinny Saponari, Edwin Schitz (KEV U20), Nikita Shatsky (RUS, Ural Orsk), Colin Smith (Kölner Haie), Artur Tyanulin (RUS, ORG Beijing)

Offen: Daniel Pietta (Vertrag bis 2025)