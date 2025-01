Krefeld Pinguine beantragen bundesweite Stadionverbote nach Vorkommnissen am 22. Dezember

Krefeld. (PM Pinguine) Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse zu den Geschehnissen im Rahmen des Heimspiels gegen den EC Bad Nauheim am 22. Dezember 2024, werden die Krefeld Pinguine in dieser Woche insgesamt sechs bundesweite Stadionverbote bei der Ligagesellschaft beantragen.

Fünf davon stehen in Zusammenhang mit den Attacken auf abreisende Gäste-Fanbusse nach dem Spiel. Ein weiteres Stadionverbot wird beantragt, steht jedoch in keinem Zusammenhang mit den Vorfällen am 22. Dezember.

Örtliche Stadionverbote für die Yayla Arena gegen die betroffenen Personen wurden bereits ausgesprochen.

Diese örtlichen Stadionverbote und Anträge auf bundesweite Stadionverbote beruhen derzeit ausschließlich auf den Geschehnissen, die sich außerhalb der Arena abgespielt haben. Die Auswertungen der Videosequenzen zu den Vorfällen in der Arena dauern derzeit noch an.

Die Krefeld Pinguine bedanken sich bei allen an der Aufklärung beteiligten Personen und Institutionen.

