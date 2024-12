Klare Marschroute bei den Iserlohn Roosters nach dem Wechsel im Trainerteam: „Neue Taktiken umsetzen, den Arsch aufreiÃŸen und so viele Punkte holen wie mÃ¶glich“

Iserlohn. (MK) Die laufende Woche war keine Woche wie jede andere für die Iserlohn Roosters. Nach dem Null-Punkte-Wochenende mi der 6:1 Derby-Klatsche in Düsseldorf...

Iserlohn. (MK) Die laufende Woche war keine Woche wie jede andere für die Iserlohn Roosters.

Nach dem Null-Punkte-Wochenende mi der 6:1 Derby-Klatsche in Düsseldorf am Freitag und der 1:3 Heimniederlage gegen Wolfsburg am letzten Sonntag befinden sich die Sauerländer in mehr als nur einer Ergebniskrise. Nur ein mickriges Tor im Torverhältnis trennt die Iserlohner vom Tabellenletzten Düsseldorf. Am Dienstag gaben die Roosters die Freistellung von Associate Coach Pierre Beaulieu per Pressemitteilung bekannt. Der 41- jährige Kanadier war rund zweieinhalb Jahre am Seilersee tätig. Betrachtet man den Cheftrainer-Verschleiß der Iserlohn Roosters in den letzten sieben Jahren (Pasanen, Daum, Bartman, O´Leary, Tapper, Kleinendorst, Poss), dann sind die zweieinhalb Jahre von Pierre Beaulieu, der interimsweise mehrmals auch den Headcoach am Seilersee gab, sehr hoch einzuordnen.

Frank Fischöder rückt an die Seite von Doug Shedden

Bis ein Nachfolger für Pierre Beaulieu gefunden ist, wird Frank Fischöder (53), eigentlich U20 Coach und Nachwuchsmanager der Young Roosters, Roosters-Headcoach Doug Shedden assistieren. Beide kennen sich schon aus gemeinsamen Duellen in der DEL. Doug Shedden coachte mit Ingolstadt in der Saison 20/21 gegen Frank Fischöders Nürnberg Ice Tigers. Nun sollen sie gemeinsam den Karren aus dem sportlichen Dreck ziehen. Und das schnellstmöglich und bestenfalls schon mit Siegen am Wochenende.

Vor dem Heimspiel gegen Fischtown setzen die Roosters auf taktische Veränderungen

Die Aufgaben sind aber alles andere als einfach an diesem Wochenende. Zunächst geht es am Freitag daheim gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Die Nordlichter rangieren aktuell auf Rang drei in der DEL-Tabelle und waren noch am Dienstag im Viertelfinale der Champions Hockey League in Genf mit 4:0 unterlegen. Headcoach Doug Shedden hat sich die Partie genauestens angeschaut und attestiert den Pinguins, dass sie fast wie ein Uhrwerk immer gleich gut im System spielen, über eine kaum auszuschaltende Slowenen-Reihe (Urbas, Jeglic, Verlic) verfügen und eines der besten Torhüterteams in der Liga haben.

Mit Blick auf die Veränderung im Trainerteam sagt er: „Wenn man sich für so eine Maßnahme entscheidet, dann erzeugt das in der Regel bei den Spielern eine besondere Aufmerksamkeit und auch den Anspruch, dann etwas Besonderes zu leisten. Das Training hat mir in dieser Woche bislang sehr gut gefallen. Die Spieler wollen noch aggressiver und zweikampfbetonter spielen. Ich habe ihnen klar gemacht, dass man dafür noch mehr laufen muss. Das haben alle akzeptiert. Wir gehen morgen Vormittag zum Pre-Skate aufs Eis und müssen dann alle am Abend bereit sein“, so Doug Shedden.

Stürmer Maciej Rutkowski erklärte zur aktuellen Situation: „Wie jeder weiß, wurde unser Assistenzcoach entlassen Das gibt auch immer so einen Kick bei den Spielern, dass wir uns alle in der Kabine in die Augen gucken sollen und jetzt haben wir auf jeden Fall keine Ausreden mehr. Es ist auf jeden Fall hart gewesen keine Punkte zu holen. Wir haben uns vorgenommen in der Defensive kompakter zu stehen, schlittschuhläuferisch stärker zu werden und am Mann dran zu sein, um den Gegner so wenig Zeit wie möglich zu geben“, so der 22- jährige Angreifer. Und weiter: „Wir treffen auf zwei gute Teams an diesem Wochenende, haben nichts zu verlieren und müssen das Beste daraus machen. Wir können nur am nächsten Spieltag rausgehen, alles geben, unsere neuen Taktiken umsetzen, uns den Arsch aufreißen und so viele Punkte holen wie möglich. Unsere Fans helfen uns immer, sie sind hier in Iserlohn unser siebter Mann, an ihnen liegt unsere ´blöde´ Heimstatistik nicht.“

Magere Heimbilanz, keine Personalsorgen

Bislang konnten die Iserlohn Roosters aus neun Heimspielen lediglich sechs Punkte gewinnen. Das ist in der Heimtabelle der mit Abstand letzte Platz. Höchste Zeit also aus Iserlohner Sicht die Bilanz aufzubessern.

Personell kann das neue Trainergespann Shedden / Fischöder aus dem Vollen schöpfen. Doug Shedden stellte die Rückkehr von Stürmer Brayden Burke in den Kader in Aussicht. Wer überzählig zuschauen muss, wird noch entschieden. Der Fokus von Doug Shedden liegt zunächst voll und ganz auf dem Spiel gegen Bremerhaven.

Spekulationen über Beaulieu-Nachfolger, Schulterschluss mit den Fans gesucht

Gespannt sein darf man auch, mit wem man die entstandene Lücke im Trainerteam der Profis schließen will. Frank Fischöder ist eigentlich fest bei der U20 eingespannt. Denkbar ist, dass er den Profis bis zum Jahresanfang erhalten bleibt, da die U20 nach diesem Wochenende bis zum 4. Januar pausiert. Das würde dem Manager Sport, Axel Müffler, etwas mehr Zeit bei der Suche nach dem Beaulieu-Nachfolger verschaffen. Vom Iserlohner Kreisanzeiger wurde unter der Woche der ehemalige ECD-Verteidiger Greg Johnston (59) ins Gespräch gebracht. Er ist allerdings bis Jahresende fest im polizeilichen Dienst, coachte in den letzten Jahren im kanadischen Nachwuchs und verfügt über kaum Erfahrung im Profibereich als Coach. In der unbestätigten Gerüchteküche wurde auch schnell der Name von Clayton Beddoes gehandelt, der als Spieler in der DEL aktiv war und unter Doug Mason in der Spielzeit 05/06 schon einmal Co-Trainer bei den Roosters war. Er und Doug Shedden kennen sich außerdem gut aus einer gemeinsamen Saison 17/18 in Ingolstadt. Aktuell arbeitet Beddoes als Co-Trainer in der WHL.

Nicht auszuschließen ist allerdings auch, dass Frank Fischöder bei den Profis verbleibt und seine Lücke vorübergehend bei den Young Roosters versucht wird zu schließen. Die kommenden Tage und Wochen werden sicherlich für mehr Klarheit sorgen.

Bereits am Mittwoch soll es auf Wunsch der Roosters ein Treffen der sportlichen Leitung nebst Spielern mit Fanvertretern gegeben haben. Man versucht von Seiten des Klubs den Schulterschluss mit der Anhängerschaft zu intensivieren.

Für das Siel am Freitagabend gegen die Fischtown Pinguins (19:30 Uhr) sind in den Sitzplatzkategorien nur noch wenige Tickets verfügbar. (Stand Do. 16 Uhr)

Das Match am Sonntag beginnt um 16:30 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung.

