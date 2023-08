Kaderupdate Hornets ZweibrÃ¼cken

Artikel anhören Zweibrücken. (PM EHC) Drei weitere Verteidiger verlängern ihren Vertrag bei den Hornets. In der kommenden Saison sehen wir wieder Leon Kremer, Marcel...

Artikel anhören Artikel anhören

Zweibrücken. (PM EHC) Drei weitere Verteidiger verlängern ihren Vertrag bei den Hornets.

In der kommenden Saison sehen wir wieder Leon Kremer, Marcel Ehrhardt und Julian Weis in den Reihen der Hornets.

Leon Kremer der 2021 von den Schönheider Wölfen in die Rosenstadt wechselte, zeigt seither, warum er drei Jahre bei den Selber Wölfe in der Oberliga verbracht hat. Er besticht durch seine enorm abgezockte Spielweise und ist eine feste Größe in unseren Verteidigungsreihen. In zwei Spielzeiten absolvierte Leon 37 Spiele für die Hornets und sammelte dabei 19 Scorerpunkte.

Marcel Ehrhardt geht nun schon in seine sechste Saison bei den Hornets. 2018 wechselte Marcel gemeinsam mit Fabian Fellhauer aus der DPL in die Süd-Westpfalz. Der gelernte Verteidiger ist flexibel einsetzbar. Insgesamt kommt er auf 67 Einsätze im Schwarz-Gelben Dress.

Dritter im Bunde ist Julian Weis. Der 21-jährige Rookie wechselte vergangene Saison vom Mannheimer ERC nach Zweibrücken. In seiner ersten Regionalliga Saison kommt Julian auf beachtliche 22 Einsätze.

4270 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten