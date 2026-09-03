Islanders am Wochenende gegen den HC Landsberg und Oberthurgau gefordert

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders gehen mit breiter Brust und spürbarer Vorfreude in das kommende Testspiel Wochenende.

Nach dem starken Auftritt in Bad Tölz, bei dem die Lindauer trotz der 2:4 Niederlage viele überzeugende Szenen zeigten, will das Team von Headcoach Marko Sakic nun den nächsten Schritt machen – und sich gegen den HC Landsberg sowie die PIKES EHC Oberthurgau erneut sportlich beweisen. Das Team hat in Bad Tölz gezeigt, dass die Entwicklung stimmt: Tempo, mutige Offensivaktionen und ein kämpferischer Auftritt, der trotz der knappen Niederlage Lust auf mehr gemacht hat. Genau daran wollen Mannschaft und Trainerstab nun anknüpfen, wenn es am Wochenende gleich zweimal ernst wird.

Am Freitag, den 04. September, um 20 Uhr, treten die Lindauer im traditionsreichen Hungerbachdome gegen die HC Landsberg Riverkings aus der Bayernliga an. Ein Gegner, der für viele Fans sofort Erinnerungen an legendäre Duelle aus der Bayernliga weckt. Landsberg steht für intensives, körperbetontes Eishockey – ein Stil, der den Islanders alles abverlangen wird. Doch das Ziel ist klar: Die Lindauer wollen sich durchsetzen, ihre spielerischen Fortschritte bestätigen und mit einem Erfolgserlebnis aus dem ersten Test des Wochenendes gehen. Für alle Daheimgebliebenen wird das Spiel live und kostenpflichtig auf SpradeTV übertragen (www.sprade.tv).

Zwei Tage später, am Sonntag, den 06. September, um 19 Uhr, wartet die nächste Herausforderung: Die Reise führt in die Schweiz zu den PIKES EHC Oberthurgau ins Eissportzentrum Oberthurgau in Romanshorn. Es ist das zweite Aufeinandertreffen beider Teams – bereits im vergangenen Jahr konnten die Islanders das Testspiel deutlich für sich entscheiden. Doch die PIKES, die seit dem Aufstieg in die MyHockey League (MHL) in der dritthöchsten Schweizer Liga antreten, haben sich weiterentwickelt. Die MHL ist direkt unter der National League und der Swiss League angesiedelt und gilt als ambitioniertes Umfeld für Vereine, die den nächsten Schritt machen wollen.

Der Club aus Romanshorn, ursprünglich 1965 als EHC Uttwil gegründet und seit 2003 unter dem Namen PIKES EHC Oberthurgau bekannt, wird von einem alten Bekannten gecoacht: Martin Mairtisch. Der ehemalige Islanders Spieler und frühere Assistant Coach der Lindauer Oberliga Mannschaft sowie U17 Trainer kennt die Inselstädter bestens – und wird sein Team entsprechend einstellen.

Das weitere Vorbereitungsprogramm der EV Lindau Islanders

08.09.26 – HC Tigers 20.00 Uhr (A) – Messestadion Dornbirn

11.09.26 – Peißenberg Miners 20.00 Uhr (A) – flatbuy Arena Peißenberg

13.09.26 – EHC Arosa 16.00 Uhr (H) – Family Day in der BPM-Arena

486 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht