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Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier Ã¼ber die abgelaufene Saison, Personalentscheidungen, den Poker um Kyle Wood und die zukÃ¼nftige Mannschaft

20. MÃ¤rz 20261 Mins read113
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Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier - Â© Sportfoto-Sale (MK)
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Iserlohn. (MK) Nein, echte Ãœberraschungen hatte der „Fantalk“ zum Saisonabschluss mit Iserlohns Sportdirektor Franz-David Fritzmeier am Freitag nicht mehr parat.

Die ersten Personalien wurden bereits im Vorfeld kommuniziert und dennoch war die eine oder andere ErklÃ¤rung sicherlich hilfreich, um Personalentscheidungen besser nachvollziehen zu kÃ¶nnen.

So wurde beispielsweise nochmals die relativ hohe Anzahl von zwÃ¶lf AbgÃ¤ngen nÃ¤her erlÃ¤utert. Ebenso ausfÃ¼hrlich erklÃ¤rte Franz-David Fritzmeier, warum man groÃŸe StÃ¼cke auf StÃ¼rmer Daniel Neumann hÃ¤lt und warum man auf eine deutliche Steigerung bei Jakub Borzecki in der nÃ¤chsten Spielzeit hofft.

Ein Thema war auch nochmals der Abgang von KapitÃ¤n Danie Fischbuch und der Poker um Abwehrrecke Kyle Wood.

Aber natÃ¼rlich wurde auch ein Ausblick auf die kommende Saison gewagt. So wollen die Roosters noch drei Import-StÃ¼rmer verpflichten und suchen auch noch einen deutschen Verteidiger. Ohne Namen zu nennen, wurde auch indirekt auf bestehende GerÃ¼chte um NeuzugÃ¤nge eingegangen.

Rein sportlich haben die Iserlohn Roosters den Klassenerhalt in der Saison 25/26 souverÃ¤n geschafft, aber auch die Playoffs wieder einmal nicht erreicht. Insgesamt hat sich der Klub aus dem Sauerland in dieser Spielzeit stabilisiert. Es gilt diesen Weg kontinuierlich fortzusetzen.

Wir zeigen im Clip die interessantesten Aussagen von Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier wÃ¤hrend der Abschlussveranstaltung.


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