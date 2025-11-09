Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Iserlohn Roosters vermelden Vollzug: Camara is back
! +Iserlohn RoostersTransfers

Iserlohn Roosters vermelden Vollzug: Camara is back

Kanadier kehrt nach sechs Jahren an den Seilersee zurück

9. November 20251 Mins read386
Anthony Camara - © Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten mit sofortiger Wirkung den kanadischen Stürmer Anthony Camara.

Der 32-Jährige wechselt aus der KHL von Lada Togliatti an den Seilersee, wo er kein Unbekannter ist. Bereits in der Saison 2017/18 wechselte er zum Saisonende zu den Roosters und spielte das Folgejahr ebenso in Iserlohn. Dabei erzielte der Stürmer insgesamt in 54 Spiele 26 Tore und 21 Vorlagen. In den darauffolgenden Jahren spielte er in der KHL, SHL, sowie in Tschechien und in der Slowakei.

„Es freut uns sehr mit Anthony Camara einen Spieler zu verpflichten, der in der Vergangenheit viel Offensivpower bewiesen hat“, so Franz-David Fritzmeier, Sportdirektor der Iserlohn Roosters.

„Er kennt den Standort Iserlohn bereits und hat hier überzeugt. Anthony hat volles Commitment gezeigt und möchte sich unbedingt nochmal in der DEL beweisen und dem Team weiterhelfen,“ fügt Fritzmeier hinzu.

Der Kanadier wird wie auch in seiner letzten Saison am Seilersee die „36“ auf dem Trikot tragen. Er wir in der kommenden Woche bereits mit dem Team trainieren und auch ein Einsatz in den nächsten Pflichtspielen ist möglich.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Iserlohn Roosters (@iserlohnroosters_official)

Seine Karriere in Zahlen

Fotostrecke Anthony Camara

4
Previous post Fünfter Sieg in Folge für den TEV

