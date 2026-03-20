Iserlohn Roosters verabschieden insgesamt ein Dutzend Spieler – Trainerteam bleibt komplett erhalten

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters haben ihre SaisonabschlussgespraÌˆche nach der Spielzeit 25/26 beendet.

Insgesamt zwoÌˆlf Spieler aus dem aktuellen Kader werden die SauerlaÌˆnder verlassen.

Die AbgaÌˆnge von Taro Jentzsch, Eric Cornel und Daniel Fischbuch hatten die SauerlaÌˆnder bereits vor Saisonende kommuniziert, daruÌˆber hinaus haben Henrik ToÌˆrnqvist, Noel Saffran, Eirik Salsten, Anthony Camara, Manuel Alberg, Matias Lassen, Macoy Erkamps, Johannes HuÃŸ und Nils Elten (seit Dezember per FoÌˆrderlizenz fuÌˆr die Lausitzer FuÌˆchse aktiv) keine neuen Vertragsangebote erhalten.

Mit Kyle Wood befinden sich die Verantwortlichen der Roosters noch in GespraÌˆchen.

â€žDiese Entscheidung ist uns durch die Bank nicht leicht gefallen, weil alle Jungs das Jahr uÌˆber die Knochen fuÌˆr uns hingehalten haben und auch mitverantwortlich dafuÌˆr waren, dass wir uns als Team uÌˆber die Saison so entwickeln konnten. Wir danken allen Spielern, die uns nach dieser Saison verlassen, fuÌˆr ihr Engagement fuÌˆr die Roosters und wuÌˆnschen ihnen fuÌˆr die Zukunft alles Guteâ€œ, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

15 Spieler haben bereits einen Vertrag fÃ¼r die nÃ¤chste Saison

Tor: Andreas Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker (aktuell ausgeliehen)

Verteidigung: Gordejs Radionovs (U23), Lua Niehus (U23), Robin Norell (SWE), Colin Ugbekile.

Sturm: Daniel Geiger (U23), Tyler Boland (CAN), Daniel Neumann, Christian Thomas (CAN), Jakub Borzecki, Bence Farkas (U23), Maximilian Eisenmenger, Julian Napravnik.

Trainerteam: Stefan Nyman (Headcoach), Tony Zabel (Assistant Coach), Janne Kujala (Strength- & Conditioning Coach), Santeri Hilli (Goalie- & Videocoach)

Trainerteam der Roosters bleibt fÃ¼r die kommende Saison

Die Iserlohn Roosters setzen auch in der kommenden Saison in der PENNY DEL auf ihr Trainerteam der abgelaufenen Saison: Headcoach Stefan Nyman, Assistenzcoach Tony Zabel, Strenght- & Conditioning Coach Janne Kujala und Goalie- & Videocoach Santeri Hilli bilden auch in der Spielzeit 26/27 das Coaching-Team der SauerlÃ¤nder.

Alle vier Coaches waren vor der abgelaufenen Saison an den Seilersee gewechselt. FÃ¼r Stefan Nyman war es nach seiner Spielerkarriere, wÃ¤hrend der er Ende der Neunziger Jahre auch zwei Jahre fÃ¼r den Iserlohner EC auflief, das erste Engagement als Headcoach auÃŸerhalb der schwedischen Top-Liga SHL.

Der Schwede blickt auf eine insgesamt zufriedenstellende erste Saison am Seilersee zurÃ¼ck: â€žWir haben insbesondere in der zweiten SaisonhÃ¤lfte gezeigt, was wir kÃ¶nnen und waren in dieser Zeit ein Playoff-Team. Wir haben Anfang der Saison auch viele Dinge gut und richtig gemacht, uns aber nicht belohnt. Wir haben aber auch gezeigt, dass wir aus solchen Situationen lernen kÃ¶nnen und haben konstant weitergearbeitet. Darauf wollen wir auch in der kommenden Saison aufbauenâ€œ, betont Nyman.

Stichwort Konstanz: Es wird das erste Mal seit der Saison 2017/2018 sein, dass das gleiche Roosters-Trainerteam zwei Spielzeiten hintereinander begeht.

FÃ¼r Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier ein wichtiger Faktor: â€žWir sind sehr zufrieden mit der Arbeit unseres Trainerteams. Die Einstellung und das Auftreten der Mannschaft stimmten vom ersten Tag an. Es gab die gesamte Saison Ã¼ber einen guten Austausch, wir haben auch in schwierigen Phasen seriÃ¶s weitergearbeitet und konnten in der zweiten SaisonhÃ¤lfte die Ergebnisse sehen. Es wird nun Ã¼ber den Sommer im Hinblick auf die kommende Saison darum gehen, dass wir in dieser Konstellation den nÃ¤chsten Schritt machen, um weiterhin stabil in dieser Liga mitspielen zu kÃ¶nnenâ€œ, sagt Fritzmeier.