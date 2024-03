Iserlohn Roosters: „Retter“ Doug Shedden bleibt und baut mit Axel MÃ¼ffeler den neuen Kader – Neun Spieler fix fÃ¼r 24/25

Iserlohn. (MK) Die ersten Personalentscheidungen sind bei den Iserlohn Roosters getroffen worden. Am heutigen Freitag verkündete der Klub aus dem märkischen Sauerland gleich mehrere...

Iserlohn. (MK) Die ersten Personalentscheidungen sind bei den Iserlohn Roosters getroffen worden.

Am heutigen Freitag verkündete der Klub aus dem märkischen Sauerland gleich mehrere für die nahe Zukunft wichtige Vertragsverlängerungen.

„Retter“ Doug Shedden bleibt und treibt nun auch ganz offiziell die Kaderplanungen mit Axel Müffeler voran

So wird Erfolgscoach und „Retter“ Doug Shedden auch in der kommenden Saison das Iserlohner Team 24/25 coachen. Nachdem man den 62- jährigen Kanadier während der Saison als Nachfolger des gefeuerten Greg Poss aus der Slowakei loseisen konnte, wäre alles andere als ein Ende der Zusammenarbeit eine faustdicke Überraschung gewesen.

Die sportlichen Geschicke hatte seit dem Ausscheiden von Sportchef Christian Hommel zunächst interimsmäßig Axel Müffeler übernommen. Der 41- jährige Rheinländer soll nun auch ganz offiziell bis auf Weiteres die Kaderplanungen gemeinsam mit Doug Shedden vorantreiben. Klubchef Brück betonte, dass man in den letzten Monaten kit der Arbeit des Duos sehr zufrieden gewesen sei und man ihnen das Vertrauen schenken wolle. Klar besprochen ist allerdings auch, dass die Aufgaben in Zukunft auf mehrere Schultern verteilt werden sollen. Ab wann und wessen Schultern das sein werden blieb offen.









Zwei Drittel der „Top-Reihe“ sind schon fix

Nach den Anfang der Woche mit den Spielern des aktuellen Kaders durchgeführten Exit-Gesprächen konnten die Roosters auch weitere Vertragsverlängerungen verkünden. So kann man in der kommenden Saison jetzt schon Tagen, dass zwei Drittel der Top-Reihe am Seilersee bleiben werden. Eric Cornel und Tyler Boland haben ihre Verträge verlängert. Der Dritte im Bunde wäre Michael Dal Colle. Der laut Doug Shedden beste Iserlohner Spieler hat sich noch nicht abschließend entschieden das Iserlohner Angebot anzunehmen.

Entschieden in Iserlohn zu bleiben hat sich auch Verteidiger Emil Quaas, den Doug Shedden aus seiner gemeinsamen Zeit beim ERC Ingolstadt kennt.

Außerdem haben neben Torwart Andreas Jenike auch die Angreifer Sven Ziegler, Taro Jentzsch, Maciej Rutkowski und John Broda und einen Vertrag für die kommende Saison. Die Verlängerung von Kapitän Hubert Labrie hatten die Roosters bereits am Donnerstagabend fast unbemerkt veröffentlicht.

Wolfgang Brück macht weiter

Der im Herbst auch in Teilen der Fans arg in die Kritik geratene geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Brück bekräftigte auf Nachfrage, dass er auch weiterhin im Amt bleibt, aber auch über einen mittelfristigen Rückzug nachdenkt. Wann der Zeitpunkt dafür gekommen ist, will er dann im Gesellschafterkreis zu gegebener Zeit abstimmen.









Fünf Abgänge sind sicher

Nicht mehr für die Iserlohn Roosters aufkaufen werden in der kommenden Spielzeit Ex NHL-Star Nick Ritchie, Balasz Sebok, Hunter Shinkaruk, Mitch Eliot und Colin Ugbekile. Insbesondere der Weggang von Colin Ugbekile schmerzt. Axel Müffeler betonte, dass es sehr schwer werde ihn zu ersetzen. Dem Vernehmen nach zieht es Ugbekile nach Frankfurt.

Ein ganzer Pool an Spielern befindet sich noch in der „Findungsphase“, wo es in der kommenden Saison weitergehen soll. Kevin Reich, Michael Dal Colle, Tim Bender, Florian Elias, Cedric Schiemenz, Charlie Jahnke, Ben Thomas, Drew LeBlanc; Brandon Gormley, Finn Becker, Jonas Neffin, Leonhard Korus, Maxim Rausch, Lennard Nieleck, Nils Elten und Lukas Jung sind ebenso noch offene Personalien wie Assistant Coach Pierre Beaulieu und Goalie- und Video Coach Cameron MacDonald.

Mit weiteren Entscheidungen ist in den nächsten Tagen und Wochen zu rechnen.

Durch den bis zum vorletzten Spieltag andauernden Abstiegskampf scheinen in vielen Personalfragen beide Seiten abgewartet zu haben, in welcher Liga es für die Roosters weitergeht.

Eine erste Vollzugsmeldung in Sachen Neuzugänge gibt es bislang noch nicht. Das könnte aber auch schlicht und ergreifend daran liegen, dass einige der seit Wochen in den Gerüchteküchen gehandelten Spieler (u. a.: Dietz, Jobke, Sennhenn) noch im DEL- und europäischen Ligen-Spielbetrieb sind bzw. gerade aus den Playoffs ausgeschieden sind oder doch anderweitig unterschrieben haben.

Die kommenden Tage und Wochen werden in Punkto Personalien rund um die Roosters also definitive nicht langweilig.

Der Kader der Roosters 24/25

Tor: Andreas Jenike

Abwehr: Hubert Labrie (Can), Emil Quaas,

Angriff: Tyler Boland (Can), John Broda, Eric Cornel (Can), Taro Jentzsch, Maciej Rutkowski, Sven Ziegler

Abgänge: Nick Ritchie, Hunter Shinkaruk, Mitch Eliot, Balazs Sebok, Colin Ugbekile