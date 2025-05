Iserlohn Roosters: Kader und Vorbereitungsprogramm nehmen klare Konturen an

Iserlohn. (MK) Bei den Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga laufen die Planungen für die kommende Spielzeit weiter auf Hochtouren.

Das Vorbereitungsprogramm ist mittlerweile in weiten Teilen öffentlich. Gestern verkündete DEL-Absteiger Düsseldorfer EG seine Teilnahme am „Probonio Preseason Cup 2025“ in Kassel. Mit dabei sind auch die Iserlohn Roosters. Eine Woche später steigt am Seilersee die zweite Auflage des NRW-Cup, der in diesem Jahr – nach den guten Erfahrungen im Vorjahr in Krefeld – in der Waldstadt Halt macht. Ebenfalls fest eingeplant ist ein Testspiel gegen Wolfsburg Anfang September, bei dem es dann auch ein schnelles Wiedersehen mit Sven Ziegler gibt, der bekanntlich zur neuen Saison vom Seilersee an den Allerpark gewechselt ist.

Einige wenige Lücken gibt das Vorbereitungsprogramm noch her. Man darf gespannt sein, ob es weitere Spiele gegen die „altbewährten und üblichen Verdächtigen“ Vorbereitungsgegner gibt oder doch noch die eine oder andere Überraschung wartet. Ein Trainingslager, wie in den letzten Jahren, ist sicherlich ein nicht unerheblicher Kostenfaktor.

Das bisher veröffentlichte Vorbereitungsprogramm im Überblick

Probonio Preseason Cup 2025 in Kassel

Samstag, 23. August:

14:00 Uhr: 1. Halbfinale – Kassel Huskies vs. Löwen Frankfurt

17:00 Uhr: Offizielle Mannschaftsvorstellung der Kassel Huskies vor der Arena

18:30 Uhr: 2. Halbfinale – Düsseldorfer EG vs. Iserlohn Roosters

Sonntag, 24. August:

13:00 Uhr: Spiel um Platz 3

17:00 Uhr: Finale

NRW-Cup in Iserlohn

Spieltag 1: Samstag, 30. August

• Spiel 1: 13:30 Uhr – Kölner Haie vs. Krefeld Pinguine

• Spiel 2: 17:00 Uhr – Iserlohn Roosters vs. Düsseldorfer EG

Spieltag 2: Sonntag, 31. August

• Spiel 1: 13:30 Uhr – Spiel um Platz 3

• Spiel 2: 17:00 Uhr – Finale

Freitag, 05. September 2025

Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg (19.30 Uhr)

Rahmendaten Saison 25/26

Fest stehen bereits auch die Rahmendaten für die Spielzeit 2025/2026. Die Veröffentlichung des genauen Spielplans erfolgt Anfang Juli nach Beendigung des Lizensierungsverfahrens. Dresden, als Liganeuling, dürfte für viele Auswärtsfahrer ein interessantes Reiseziel darstellen.

Rahmenterminplan 25/26

Saisonstart: 12. September 2025

Pause wegen Deutschland-Cup: 3. bis 12. November 2025

Pause wegen Olympischer Spiele: 28. Januar bis 24. Februar 2026

Start der Playoffs: 17. März 2026

Saisonende: spätestens 07. Mai 2026

Ehrung für den Mister

Fest eingeplant ist im Rahmen des NRW-Cup eine besondere Ehrung. Mike York, der 2004/2005 und von 2011 – 2016 in Iserlohn für die spielerischen Glanzlichter auf dem Eis zuständig war, wird dann in der Waldstadt erwartet. Seine legendäre Trikotnummer #78 soll dann unter das Hallendach im Rahmen einer feierlichen Zeremonie gezogen werden und nie mehr vergeben werden. Aufgrund von Corona und diversen Terminschwierigkeiten war es in den vergangenen Jahren immer wieder schwierig einen passenden Termin und Rahmen dafür zu finden. Nun soll aber alles eingetütet sein.

Mike York (47) geht mittlerweile in sein zehntes Trainerjahr. In der NCAA, an der Lake Superior State University, gibt er seine reichhaltigen Erfahrungen als Associated und Headcoach an die junge Generation weiter.

Kaderplanungen schreiten voran

Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier hat in den letzten Wochen und Monaten schon eine Menge am Kader für die neue Spielzeit verändern können. Zuletzt wurde die Verpflichtung des norwegischen WM-Teilnehmer Eirik Salsten und die Vertragsverlängerung mit dem Last-Minute Glücksgriff Christian Thomas verkündet.

Das komplett neu aufgestellte Trainerteam um den neuen Headcoach Stefan Nyman kann bislang drei Torhüter, fünf Verteidiger und zwölf Stürmer im Team begrüßen. Bislang sind vier Importlizenzen (Cornel, Boland, Thomas, Salsten) vergeben. Schenkt man der Gerüchteküche Glauben, dann dürfte die fünfte an den dänischen WM-Teilnehmer und Deutschland-Bezwinger Matias Lassen (29) gehen, der sich in den letzten neun Jahren in Schweden einen guten Ruf als mobiler Verteidiger erarbeitet hat. Er kann sich aufgrund seiner Schnelligkeit und Beweglichkeit mit einer guten Spielübersicht ausgestattet in der Defensive behaupten, aber auch in die Offensive einschalten.

Torhüter Finn Becker (21), der in den letzten drei Jahren Spielpraxis beim Oberligisten in Herne sammelte, soll in der neuen Saison als Leihspieler beim Zweitligisten Bad Nauheim an der Seite des erfahrenen Jerry Kuhn im DEL-Unterhaus Spielpraxis bekommen. Für ihn würde als vierter Goalie voraussichtlich Nachwuchsmann Ole Blumenkamp aufrücken.

Es zeichnet sich ab, dass nicht nur das Trainerteam, sondern auch der Kader mehr europäischer und etwas weniger nordamerikanisch ausgelegt sein wird.

Einige deutsche Spieler bestreiten bereits unter dem neuen Performance-Coach Janne Kujala das Sommertraining vor Ort. Gegen Ende Juli werden die auswärtigen Spieler am Seilersee zurückerwartet. Dann stehen die Medicals und PR-Termine an. Das erste öffentliche Training wird voraussichtlich traditionell wenige Tage später stattfinden.

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker (verliehen zum EC Bad Nauheim).

Verteidigung: Colton Jobke, Stanislav Dietz, Colin Ugbekile, Nils Elten (U23), Johannes Huß.

Sturm: Taro Jentzsch, Julian Napravnik, Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23), Daniel Neumann, Manuel Alberg, Jakub Borzecki, Christian Thomas (CAN), Eirik Salsten (NOR).

Headcoach: Stefan Nyman

Assistant- und Development-Coach: Tony Zabel

Assistant- und Performance-Coach: Janne Kujala

Goalie- und Videocoach: Santeri Hilli

Partnermanagement erweitert

Neben den Verstärkungen auf dem Eis konnten die Sauerländer in den letzten Wochen auch eine Veränderung innerhalb der Geschäftsstelle verkünden. Nach vier Jahren als Teammanager des Profi-Teams und Nachfolger des legendären Charly Kirchhoff wechselt Marcello Sinesi ab sofort zum Partnermanagement der Sauerländer. Sein bisheriger Verantwortungsbereich wird geschäftsstellenintern, sowie teilweise im vergrößerten Coaching-Staff aufgeteilt.

Jahreshauptversammlung des Iserlohner EC e.V.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Stammvereins Iserlohner EC e. V. wurde auf den 30. Juni terminiert. Wahlen stehen nicht auf dem Programm, aber die stets interessanten Einblicke der Vorsitzenden aus Nachwuchs und IEC bieten ja immer wieder einen tiefen und zugleich unterhaltsamen Einblick in Zusammenhänge und Hintergründe.

Das Thema Eissporthalle dürfte nach der federführend durch Axel Müffeler und Bernd Schutzeigel erfolgten Bedarfsanalyse der Roosters sicherlich auch erläutert werden. Der Wettbewerbsnachteil durch die begrenzte Kapazität und durch deutlich höhere Eismieten gegenüber den Ligarivalen ist mittlerweile seit Jahren bekannt.

In der Heimatzeitung IKZ wurde jüngst ein Umbau nach Vorbild der Klagenfurter Heidi-Horton-Arena thematisiert. Dort wurde die alt-ehrwürdige Halle zwischen 2022 und 2024 für offiziell 8,7 Millionen Euro saniert, modernisiert und erweitert. In Anbetracht leerer öffentlicher Haushaltskassen (Iserlohn befindet sich in einer Haushaltssperre) dürfte ein Neubau ohnehin fast utopisch sein. Und auch eine solche „Light-Variante“ will erst einmal gegenfinanziert sein. Die vor rund einem halben Jahr ins Leben gerufene Arbeitsgruppe (u. a. mit dem Sportbüro der Stadt) hat sich bislang noch nicht geäußert.

In der Balver-Zinn-Arena selbst fanden in den letzten Wochen übrigens umfangreiche Reinigungsarbeiten statt. Die Halle ist nun erst einmal vom gröbsten Dreck wieder befreit. Bleibt noch die Frage, wie man mit Blick auf die kommende Saison an weiteren kleinen Stellschrauben drehen kann, um die Arbeitsbedingungen für alle weiter zu verbessern.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV