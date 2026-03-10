Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Iserlohn Roosters bestätigen: Tyler Boland bleibt!

10. März 20261 Mins read176
Tyler Boland - © Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters können auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Tyler Boland bauen.

Der Stürmer hat seinen Vertrag am Seilersee für die kommende Saison verlängert und wird in seine vierte Spielzeit bei den Roosters gehen.

Der 29-Jährige hatte nach einer Operation im vergangenen Sommer zu Beginn der aktuellen Saison noch einige Probleme, zu seinem Spiel zu finden, war dann aber ein wichtiger Baustein für den Aufschwung des Teams in der zweiten Saisonhälfte. Insgesamt kommt Boland in der aktuellen Spielzeit in 49 Partien auf 22 Punkte, insgesamt scorte er in 146 Partien für die Roosters 93 Mal.

„Tyler hat einen schwierigen Start in die Saison hinter sich, es spricht für ihn, wie er sich da durchgebissen hat. Er ist mit seiner Flexibilität und seiner Spielintelligenz ein ganz wichtiger Spieler für uns, der auch charakterlich eine Vorbildfunktion einnimmt“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Boland selbst freut sich auf seine vierte Saison in Iserlohn: „Unsere Arbeit hier ist mit Sicherheit noch nicht getan. Wir haben uns insbesondere in der zweiten Hälfte der aktuellen Saison hervorragend entwickelt und ich will dabei helfen, diese Entwicklung in der kommenden Spielzeit fortzuführen“, sagt er.

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

