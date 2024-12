Irres GerÃ¼cht: Werden die Iserlohn Roosters bei der Suche nach einem neuen Assistenztrainer ausgerechnet bei einem Abstiegskonkurrenten fÃ¼ndig?

Iserlohn / Augsburg. (EM) Vor einer Woche stellten die Iserlohn Roosters ihren Associate-Coach Pierre Beaulieu etwas überraschend frei. Für ihn rückte Frank Fischöder, Manager...

Iserlohn / Augsburg. (EM) Vor einer Woche stellten die Iserlohn Roosters ihren Associate-Coach Pierre Beaulieu etwas überraschend frei.

Für ihn rückte Frank Fischöder, Manager der Young Roosters und U20 Headcoach in Iserlohn in Personalunion, auf die Position des Assistenztrainers von Roosters Headcoach Doug Shedden. Am vergangenen Wochenende gewannen die Iserlohn Roosters daheim gegen Vizemeister Bremerhaven und holten immerhin einen Punkt in Nürnberg. Die etwas angepasste taktische Ausrichtung und der Effekt des Wechsels auf der Trainerbank zeigten zumindest einen ersten Erfolg. Die Vorteile von Frank Fischöder liegen auf der Hand: Er verfügt über eine langjährige Erfahrung im deutschen Nachwuchs-Eishockey, kennt einen Großteil der deutschen Spieler in Iserlohn und hat sogar für etwas mehr als eine Saison Erfahrungen als DEL-Headcoach bei den Nürnberg Ice Tigers sammeln können.

Der Haken an dieser Konstellation ist allerdings, dass Frank Fischöder bei den Young Roosters dringend gebraucht wird und spätestens im neuen Jahr zur Wiederaufnahme des Spieltriebs in der DNL hinter der Bande der U20 stehen soll. Doug Shedden hatte in der letzten Woche betont, dass er seinen Interims-Assistenten sehr schätzt. Shedden und Sportmanager Axel Müffeler suchen also durchaus nach einem Nachfolger für Pierre Beaulieu.

Die Augsburger Panther, direkter Konkurrent im Abstiegskampf der Roosters, haben sich nach einer Niederlagenserie am 27. November von ihrem Headcoach Ted Dent getrennt. Die Augsburger Allgemeine berichtet nun in ihrer Montagsausgabe, dass ausgerechnet Ted Dent (55) als Nachfolger von Pierre Beaulieu im Gespräch bei den Roosters ist. Sollte sich dieses Gerücht bestätigen, dann dürfte es gar nicht so einfach sein Dent unter Vertrag zu nehmen. Schließlich müsste seine vertragliche Situation nach der Freistellung bei den Panthern erst einmal geklärt sein.

Ted Dent war in den vergangenen drei Spielzeiten für die Flint Firebirds in der starken kanadischen Ausbildungsliga OHL als General Manager und Head Coach tätig. Er führte den Club 2021-22 mit insgesamt 42 Siegen zu dessen erfolgreichster Saison. Seine Coaching-Karriere startete er in der Organisation der Washington Capitals als Video-Koordinator und war für insgesamt fünf Jahre Teil des dortigen Trainerteams. Von 2007 bis 2017 war er für das Farmteam der Chicago Blackhawks, den Rockford IceHogs, in der AHL zuerst als Assistant Coach, später viele Jahre als Cheftrainer tätig. Dort konnte Dent mehrfach seine Fähigkeiten in der Ausbildung junger Spieler unter Beweis stellen und verhalf so vielen Talenten zum Sprung in die National Hockey League. Heute in der besten Liga der Welt etablierte Spieler absolvierten einen entscheidenden Teil ihrer Ausbildung unter Dents Führung und konnten von seiner Arbeit profitieren.

Für viele Manager europäischer Klubs war er zudem ein verlässlicher Informant bezüglich Spieler, die wechselwillig in Richtung Europa waren.

Iserlohns Headcoach Doug Shedden und Ted Dent kennen sich seit über 30 Jahren, In der Saison war Doug Shedden der Headcoach von seinem damaligen Topscorer Ted Dent bei den Wichita Thunder in der CHL. Nicht ausgeschlossen, dass die beiden, die noch vor wenigen Tagen Kontrahenten waren, nun Seite an Seite arbeiten.

Interessanterweise war auch Pierre Beaulieu vor seinem Engagement in Iserlohn Assistenztrainer bei den Augsburger Panthern.

