„Ich werde mir Zeit fÃ¼r mich und meine Familie nehmen“ – Trainer-Legende Doug Mason beendet seine Karriere auf Vereinsebene – Tilburg Trappers wollen Suche nach einem Nachfolger nicht Ã¼berstÃ¼rzen

Tilburg. (PM Trappers) Die Trainerkarriere von Doug Mason (Verein) ist beendet.

Der sympathische Trainer teilte seiner Mannschaft seine Entscheidung am Dienstagabend mit. Mason bleibt Nationaltrainer des niederländischen Eishockeyteams.

„Ich werde im August 69 Jahre alt. Ich möchte mein Alter genießen. Ich bin seit 35 Jahren als Trainer tätig und habe wunderbare Erfahrungen im In- und Ausland gemacht. Aber jetzt reicht es. Ich werde mir Zeit für mich und meine Familie nehmen“, sagte Mason in einer ersten Stellungnahme.

Motivation

Aus Liebe zum Spiel (und zu einigen Gulden) ließ sich Mason Ende der 1970er Jahre zufällig von Sudbury (Ontario) aus in der Kruikenstad nieder. In 45 Jahren entwickelte er sich von einem abenteuerlustigen Rechtsaußen zu einem Trainer, der in europäischen Top-Wettbewerben tätig war. Ein Mann, der immer noch Hockey isst, schläft und atmet. „Ich habe meine letzten zwei Jahre in Tilburg genossen. Aber als Trainer verbringst du deine ganze Zeit mit Eishockey. Wenn man älter wird, denkt man manchmal: Ich möchte meine (Enkel-)Kinder besuchen oder einen Tag damit verbringen, dies oder das zu tun. Spazierengehen, Fitness oder Reisen mit meiner Frau Mia.‘

Wenn man seinen beeindruckenden Lebenslauf betrachtet, kann man sich kaum vorstellen, dass Doug nie daran gedacht hat, Trainer zu werden. Es war Lou Vairo, der ihn in seiner vorletzten Saison als Spieler nach seinen Plänen nach seiner aktiven Karriere fragte. „Ich werde weiterhin als technischer Zeichner bei Philips arbeiten“, antwortete Doug Mason. „Das solltest du nicht tun“, sagte er. „Das Wort Coach steht dir auf der Stirn geschrieben. Wenn man nicht anfängt, als Trainer zu arbeiten, wird man nie glücklich sein.“ Im Nachhinein hatte er Recht, denn Coaching ist der beste Beruf, den es gibt“, so Mason

Stolz

In seiner zweiten Saison als Trainer sorgte Mason dafür, dass die Trappers die reguläre Saison auf dem zweiten Platz der Oberliga Nord beendeten. Der Kampf um den zweiten Platz zwischen Tilburg und Essen blieb bis zum letzten Wettkampftag spannend. Letztlich brauchten sie Hilfe von den Icefighters Leipzig, die Essen mit 3:5 besiegten. In der ersten Play-off-Runde trafen die Blau-Gelben auf die Tölzer Löwen. In drei Spielen besiegten die Trappers die Nummer sieben aus der Oberliga Süd.

Im Viertelfinale war der Deggendorfer Schlittschuh Club der Gegner. Viermal in zehn Tagen kamen die Tilburger als Sieger aus dem gefrorenen Wasser hervor. Lediglich in Spiel 4 war die Mannschaft aus Bayern zu stark. Erstmals seit 2019 gehörten die Trappers wieder zu den vier stärksten Teams der Oberliga. Die Differenzen mit den Blue Devils Weiden waren gering, doch nach fünf Begegnungen mit dem Oberliga-Südmeister war die Eishockeysaison 2023–2024 zu Ende.

Wenige Tage nach dem Ausscheiden ist der erfahrene Trainer immer noch stolz auf die Leistung seiner Mannschaft in der Halbfinalserie. „Routine, Klasse und Erfahrung waren ausschlaggebend. Fünf Spiele lang spielten die Jungs mit ihrem Herzen. Es ist keine Schande, gegen diesen Gegner zu verlieren. Einen solchen Gegner hatten die Jungs noch nie in einem entscheidenden Spiel. Wir mussten perfekt spielen, um Weiden zu schlagen. Das haben wir zwar in bestimmten Phasen der Spiele gemacht, aber sie waren einfach zu gut.“

Nachfolger

Technischer Leiter René de Hondt bedauert den Abgang, hat aber Verständnis und Respekt für die Entscheidung seines ehemaligen Teamkollegen: „Seine persönlichen Umstände haben für uns Vorrang vor unseren Vereinsinteressen. Genau wie Doug habe auch ich die letzten zwei Jahre als sehr angenehm empfunden. Wir haben auf und neben dem Eis hervorragend zusammengearbeitet und er hat dem Verein ein gewisses Maß an Professionalität verliehen. Dafür sind wir ihm dankbar.“

Mit dem Abgang von Mason müssen sich die Trappers nach einem neuen Trainer umsehen. De Hondt kann nicht sagen, wer sein Nachfolger sein wird. „Wir lassen uns Zeit. Die meisten Wettbewerbe in Europa und Nordamerika enden nächsten Monat. Wir wollen zunächst ein klares Profil erstellen. Wir werden dann Namen darauf schreiben. Wenn wir glauben, den perfekten Kandidaten gefunden zu haben, müssen wir versuchen, eine Einigung zu erzielen.“