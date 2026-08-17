Früher Härtetest für die Tölzer Löwen gegen Rosenheim

Bad Tölz. (PM Löwen) Der rege Andrang bei der Pressekonferenz, dem öffentlichen Training und beim Fanstammtisch am vergangenen Sonntag hat die diesjährige Eiszeit in Bad Tölz endgültig eingeläutet.

Nur wenige Tage nach dem offiziellen Trainingsstart bei den Tölzer Löwen steht nun das erste Testspiel gegen einen starken Gegner an: die Starbulls Rosenheim! Spielbeginn in der Hacker-Pschorr Arena am Mittwochabend ist um 19:30 Uhr. Für alle, die es nicht ins Stadion schaffen, wird das Spiel wie gewohnt live bei SpradeTV übertragen.

Die Starbulls Rosenheim haben sich seit dem Aufstieg 2023 in der DEL2 etabliert und gehören mittlerweile fest in die obere Tabellenhälfte. Die vergangene Saison beschloss das Team von der Mangfall auf Platz drei. Zwar haben über den Sommer Leistungsträger wie CJ Stretch oder Top-Goalie Oskar Autio die Rosenheimer verlassen, doch die Liste der Neuverpflichtungen ist lang und voller Qualität. Aus der Organisation der Los Angeles Kings kommt beispielsweise Keaton Mastrodonato, aus der Extraliga stößt der schwedische Verteidiger Erik Ullmann zum Team, Jordy Bellerive kommt ebenfalls aus der Slowakei an die Mangfall. Auf dem deutschen Sektor konnte sich das Team von Jari Pasanen unter anderem mit dem in Tölz bekannten Samir Kharboutli, sowie Torhüter Daniel Fießinger verstärken. Mit doppelter Staatsbürgerschaft laufen zudem Sean Giles und DEL-Playoff-MVP Ryan McKiernan ab sofort in Grün-Weiß auf.

Die Starbulls haben bereits ein paar Trainingstage mehr vorzuweisen, doch die vielen Neuzugänge könnten die Chance für die Löwen sein. Das Team von Axel Kammerer muss lediglich vier neue Spieler ins Team integrieren, der Stamm hat sich also kaum verändert. Das Tempo und die Intensität im Training der Buam ist hoch, auch die Stimmung ist hervorragend.

Cheftrainer Axel Kammerer freut sich auf das DEL2-Topteam: „Sie werden uns alles abverlangen, Rosenheim ist mit Sicherheit der beste Gegner in unserem Testspiel-Programm. Gegen einen höherklassigen Club geht alles immer ein bisschen intensiver, härter und schneller. Wir wollen unser Spiel mit und gegen die Scheibe gut umsetzen – so wie wir es trainiert haben. Es wird ein interessantes Spiel und wir möchten uns so teuer wie möglich verkaufen.“ Man kann gespannt bleiben, wie Axel Kammerer seine Reihen aufstellen wird.

353 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht