Finaleinzug: Red Bull München bezwingt ESV Kaufbeuren beim Warrior Cup

Kaufbeuren. (PM ESVK) Titelverteidiger EHC Red Bull München ist mit einem Erfolg beim Warrior Cup 2026 gestartet.

Gegen den Gastgeber ESV Kaufbeuren setzte sich die Mannschaft von Trainer Oliver David mit 5:3 (3:0|0:2|2:1) durch. Vor 2.409 Zuschauern in der Energie Schwaben Arena in Kaufbeuren erzielten Dominik Kahun, Elis Hede, Trevor Carrick, Maximilian Kastner und Lucas Thaler die Tore für den viermaligen deutschen Meister. Im Finale kommt es damit am Sonntag um 17:00 Uhr zum Duell mit den Belfast Giants, die ihr erstes Match gegen den HC Ambrì-Piotta mit 6:3 gewannen.

Spielverlauf

Die Red Bulls erwischten beim Projekt Titelverteidigung einen Traumstart. Nur 59 Sekunden waren gespielt, als Kahun nach einem Schuss von Yasin Ehliz zum 1:0 abstaubte. Und das war es noch nicht: Hede erhöhte mit seinem Premierentreffer im Münchner Trikot auf 2:0 (2.), ehe Chris DeSousa bei seinem Comeback Carrick bediente, der in der dritten Minute den Dreifachschlag perfekt machte. Kaufbeuren nahm daraufhin die Auszeit und stabilisierte sich, an der Dominanz der Gäste änderte dies aber nichts. Die Führung hätte sogar höher ausfallen können, es blieb aber beim hochverdienten 3:0 nach 20 Minuten.

München hielt das Tempo auch nach dem Seitenwechsel hoch. Kaufbeuren stand früh unter Druck und konnte sich zunächst kaum kontrolliert befreien. Ausgerechnet ein eigenes Powerplay (25.) nahm den Red Bulls etwas den Schwung. Kurz darauf kam Kaufbeuren in Überzahl (28.) zu mehreren Abschlüssen, Antoine Bibeau hielt sein Tor aber sauber. Gefährlicher blieb dennoch der viermalige deutsche Meister, der durch Ehliz (29.) und Brady Ferguson (32.) weitere gute Gelegenheiten zu verzeichnen hatte. Etwas überraschend verkürzte Thomas Schwamberger in dieser Phase zum 1:3 (36.). Das Momentum wechselte nun die Seiten. Kaufbeuren drängte auf den Anschlusstreffer und durfte in der 38. Minute erneut jubeln: Das 2:3 durch Sami Blomqvist war zugleich der Stand nach zwei Dritteln.

Im letzten Drittel schalteten die Red Bulls wieder einen Gang höher – und das wurde früh belohnt: Kastner traf von der blauen Linie zum 4:2 (42.). Kurz darauf verzog Tobias Rieder knapp (44.). Auch während eines weiteren Powerplays (46.) fiel der fünfte Treffer nicht, weil Rihards Babulis im ESVK-Tor mehrfach gut reagierte. Auf der anderen Seite präsentierten sich die Gastgeber eiskalt: In Unterzahl fand ein Schuss von Eero Elo den Weg zum 3:4 ins Tor (52.). In der spannenden Schlussphase versuchte Kaufbeuren noch einmal alles, doch Thaler machte mit einem Empty-Net-Treffer zum 5:3 (59.) alles klar.

Brady Ferguson: „Wir haben heute nicht unser bestes Eishockey gezeigt. Wir hatten gute drei Minuten, haben dann aber aufgehört, zu spielen. Aber: Ein Sieg ist ein Sieg. Morgen werden wir versuchen, unseren Titel beim Warrior Cup zu verteidigen.“

Tore:

0:1 | 00:59 | Dominik Kahun

0:2 | 01:41 | Elis Hede

0:3 | 02:42 | Trevor Carrick

1:3 | 35:46 | Thomas Schwamberger

2:3 | 37:51 | Sami Blomqvist

2:4 | 41:17 | Maximilian Kastner

3:4 | 51:06 | Eero Elo

3:5 | 58:53 | Lucas Thaler

Zuschauer: 2.409

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