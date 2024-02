„Es wÃ¤re fÃ¼r mich eine groÃŸe Ehre unser Land International vertreten zu dÃ¼rfen“ – Interview mit Para-Eishockey Nationalspieler Leopold Reimann

Leopold Reimann ist seit Dezember 2023 ein Teil der deutschen Para Eishockey Nationalmannschaft und hat großes vor. In der Deutschen Para Eishockey Liga (DPEL)...

Leopold Reimann ist seit Dezember 2023 ein Teil der deutschen Para Eishockey Nationalmannschaft und hat großes vor.

In der Deutschen Para Eishockey Liga (DPEL) hat er bereits sein Debüt für den Paraeishockeyclub Berlin gefeiert und auch sein erstes Tor erzielt. Mitte April findet die Para Eishockey B-Pool Weltmeisterschaft in Norwegen statt und Leo will dabei sein.

Hey Leo, stell dich einmal kurz vor

Leo: Hey, mein Name ist Leopold Reimann und ich bin seit Anfang Dezember 2023 Teil der Nationalmannschaft. Mein Heimatverein ist der Paraeishockey Club Berlin. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung.

Leo, du bist relativ frisch in der Nationalmannschaft. Wie wurdest du von den Mannschaftskollegen aufgenommen?

Leo: Sehr sehr gut, zuerst war ich beim Sichtungslehrgang in Ilmenau. Hier hat mich Malte Brelage an die Hand genommen und mir die ersten Schritte im Schlitten erklärt. Auch der Rest des Teams steht mit Rat und Tat zur Seite. Ein echtes Team!

Im April findet die Weltmeisterschaft in Norwegen statt. Wie sehr wärst du gerne dabei?

Leo: Ich träume nachts davon. Es wäre für mich eine große Ehre unser Land International vertreten zu dürfen. Mit den Jungs den Aufstieg in den A-Pool zu holen wäre der Wahnsinn.

Was ist dein sportliches Ziel für dieses Jahr?

Leo: Sportlich will ich natürlich noch besser im Schlitten werden. Ich denke ich bin da auf einem gutem Weg.

Welche Trikotnummer wirst du tragen und warum?

Leo: Ich trage die Nummer #9. Es ist die Lieblingszahl meines besten Freundes. Da er mich überall unterstützt und abseits des Eishockeys mein Trainingspartner ist habe ihn so immer dabei.

Vielen Dank für das Interview, Leo!