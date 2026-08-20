Erster Auftritt: Tölzer Löwen trotzen Rosenheim!

Bad Tölz. (PM Löwen) Vor unglaublichen 2210 Zuschauern bestritten die Tölzer Löwen am Mittwochabend ihr erstes Testspiel 2026/27 gegen die Starbulls Rosenheim in der Hacker-Pschorr Arena.

Trotz eines starken Kampfes mussten sich die Buam mit 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) geschlagen geben.

Ohne großes Zögern starteten die beiden oberbayrischen Kontrahenten in das erste Testspiel der Saison. Die Gäste aus Rosenheim verbrachten zu Beginn deutlich mehr Zeit im Angriffsdrittel als die Buam, doch Matthias Bittner im Löwentor war hellwach. Vielumjubelte, körperliche Akzente setzte derweil Neuzugang Julian Lautenschlager. Dem Favoriten gelang in der neunten Minute der erste Treffer durch Fabian Dietz. Wenige Minuten später konnten die Löwenfans durchatmen, als Samir Kharboutli nur die Latte traf. Die Starbulls glänzten mit schnellem Spielaufbau und präzisen Pässen, die auch das 2:0 einleiteten. Maximilian Adam traf durch den Verkehr von der blauen Linie (17.). In den letzten Minuten wurden die Löwen nochmal mutiger und verbuchten die ersten Torschüsse.

Das zweite Drittel startete mit einem Pfostenschuss von Sean Giles und viel Druck von Rosenheimer Seite. Mit einem Powerplay für die Buam aufgrund zu vieler Feldspieler beim Gegner wechselte das Momentum. Während das Powerplay noch erfolglos blieb, stocherte Kilian Kathan nur kurz nach Ablauf der Strafe den Puck zum 1:2 Anschlusstreffer über die Linie (27.). Das Tor war eine waschechte Tölzer Produktion – die Assists gingen an Simon Manhart und Ismailcan Sahanoglu. Durch den Treffer wurden die Buam mutiger und das Spiel offener. Hier und da nahm auch die Härte zu, Toms Prokopovics knöpfte sich gleich zweimal sein Gegenüber vor. Trotz der hohen Laufbereitschaft mussten sich die Buam auf ihren Schlussmann verlassen. Bittner parierte mehrfach in letzter Not und hielt das Spiel eng. Mit mehreren Streitereien ging das Drittel sehr umkämpft zu Ende.

Der letzte Spielabschnitt hielt direkt eine Unterzahlsituation für die Buam parat, bei der sie beinahe durch Lukas Wagner den Shorthander erzwingen konnten. Danach traten die Gäste auf das Gaspedal und konnten die Führung ausbauen (46.). Mehr als unglücklich für Bad Tölz traf der Klärungsversuch vor dem Tor den eigenen Spieler, von wo aus der Puck ins Tor sprang. Der Treffer wurde Scott Feser zugeschrieben. Nichtsdestotrotz spielten die Buam mutig auf und konnten sich ihrerseits mehrfach festsetzen. Vor allem die zweite Reihe um Youngster Quirin Schlager brachte die Rosenheimer Abwehr in Verlegenheit. Kurz darauf gelang Julian Lautenschlager der vielumjubelte Ausgleich, als er nicht locker ließ und im Slot entscheidend nachsetzte (56.). In den letzten Minuten keimte waschechtes Derbyfeeling auf – die Zuschauer wurden laut und Axel Kammerer zog seinen Torhüter vom Eis. Mehrfach fehlten nur wenige Zentimeter zum rettenden Ausgleich, doch der letzte Spielaufbau klappte nicht wie gewünscht. Ein Spiel, das Lust auf mehr macht!

Am Samstag ab 15 Uhr begrüßen die Tölzer alle Löwenfans zur Eröffnungsfeier in der Tölzer Marktstraße. Eishockey wird einen Tag später auch schon wieder gespielt: die Rittner Buam geben sich am Sonntag um 18 Uhr in der Hacker-Pschorr Arena die Ehre.

372 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht