ERC Ingolstadt verpflichtet italienischen Nationalspieler

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) verstärkt seine Defensive mit Peter Spornberger.

Der italienische Nationalspieler, der zudem auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, wechselt vom HC Bozen zu den Oberbayern. Beim Hauptrundensieger der vergangenen Saison erhält der 26-Jährige einen Einjahresvertrag.

„Einer unserer Erfolgsfaktoren in der vergangenen Saison war die Tiefe und der Konkurrenzkampf in unserem Kader. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Mit Peter bekommen wir einen hungrigen Verteidiger, der bereits DEL-Erfahrung hat, seine defensiven Aufgaben zuverlässig erledigt und Zweikampfstärke mitbringt“ charakterisiert Sportdirektor Tim Regan den Deutsch-Italiener.

Nach den ersten Schritten im Nachwuchs in Südtirol wagte Spornberger 2015 im Alter von 16 Jahren den Schritt in das DNL-Team des EV Landshut. Über die Stationen Kölner Junghaie und den EHC Freiburg in der DEL2 landete der Linksschütze bei den Schwenninger Wild Wings. Dort bestritt er in drei Spielzeiten 113 Spiele (19 Scorerpunkte) in der DEL.

Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel zum HC Bolzano. Für den CHL-Gegner der Panther bestritt der gebürtige Bozener 50 Partien und schied mit seinem Team erst im Playoff-Halbfinale gegen den späteren Meister Salzburg aus.

„Die Saison in Bozen war gut. Ich habe viel gespielt und mich durch meine Leistung wieder für die DEL empfohlen. Das war ohnehin mein Ziel. Umso glücklicher bin ich, dass es mit einem Engagement beim ERC geklappt hat. Ich habe die vergangene Saison intensiv verfolgt und das Team hat super Leistungen gebracht“, sagt Spornberger, der sich selbst als schlittschuhläuferisch guten und physisch guten Spieler beschreibt. „Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, defensiv gut zu stehen. Trotzdem möchte ich mich auch offensiv mit einschalten. Ich werde alles geben, um mir meinen Platz zu verdienen.“

Spornberger, der bei den Blau-Weißen mit der Trikotnummer 50 auflaufen wird, durchlief alle italienischen Nationalmannschaften und gehört auch im Herren-Bereich fest zum Aufgebot der Azzurri, die im kommen Februar Gastgeber der Olympischen Winterspiele 2026 sind.

„Natürlich ist es mein Ziel, mich durch gute Leistungen in Ingolstadt für den Olympia-Kader zu empfehlen. Das ist wahrscheinlich eine Chance, die man nur einmal in seiner Karriere bekommt“, erklärt der vierfache WM-Teilnehmer.

