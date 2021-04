Elia Ostwald wechselt zu den Blue Devils

Weiden. (PM Blue Devils) Der erste Neuzugang für die Defensive der Blue Devils steht fest: vom Ligakonkurrenten Deggendorfer SC wechselt Elia Ostwald in die...

Mit Elia Ostwald ist es den Verantwortlichen der Blue Devils gelungen, einen Verteidiger mit reichlich höherklassiger Erfahrung zu verpflichten. 244 Spiele in der DEL sowie 466 Spiele in der DEL2 und 2. Bundesliga bestritt Ostwald in seiner Karriere, die in Weißwasser begann. Mit den Eisbären Berlin gewann Weidens Neuzugang in der Saison 2007/2008 sogar die deutsche Meisterschaft.

Außerdem absolvierte Ostwald 169 Oberliga-Partien. Mit dem EV Landshut feierte Ostwald 2018/2019 den Gewinn der Oberliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die DEL2. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand Ostwald beim Deggendorfer SC unter Vertrag. Nun soll der Verteidiger mit den Gardemaßen von zwei Metern und 110kg für Stabilität in der Weidener Defensive sorgen. „Elia bringt jede Menge höherklassige Erfahrung aus DEL und DEL2 mit. Er ist ein großer Verteidiger und hat einen guten Charakter. Elia passt in unser Anforderungsprofil. Daher bin ich froh, dass er sich für die Blue Devils entschieden hat und bereit ist, unserem Team zu helfen“, äußerte sich der sportliche Leiter der Blue Devils, Ken Latta, zur Verpflichtung des 33-jährigen Defensivspielers.

„Der Kontakt nach Weiden kam relativ schnell zustande und wir hatten gute Gespräche. Zusätzlich hat die Nähe zu Landshut eine Rolle gespielt. Außerdem habe ich bisher nur Gutes vom Weidener Eishockey gehört“, begründete Ostwald seinen Wechsel nach Weiden.

„Meine Stärken sind das defensive Spiel und der Spielaufbau. Mittlerweile trägt sicher die Erfahrung auch viel dazu bei. Mein Ziel ist es, wieder ein positiveres Jahr zu haben als zuletzt und als Team eine überraschende Rolle zu spielen“, so Ostwald weiter.

Elia Ostwald wird bei den Blue Devils mit der Rückennummer 17 aufs Eis gehen.