Düsseldorfer EG gibt Entscheidung in der Trainerfrage bekannt und verkündet weitere Abgänge

Düsseldorf. (PM DEG) Der Kader der Düsseldorfer EG für die Saison 2024/25 nimmt immer mehr Form an.

Der Club hat bei Jakub Borzecki die Option auf Vertragsverlängerung um zwei Jahre gezogen, der U23-Stürmer wird also auch in den kommenden beiden Spielzeiten für die DEG auflaufen.

Hierzu Sportdirektor Niki Mondt: „Jakub ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Trotz seiner für ihn nicht einfachen vergangenen Saison bin ich davon überzeugt, dass er noch viel Potential besitzt und kommende Spielzeit einen weiteren Schritt in seiner Karriere machen wird.“ In bislang 96 Einsätzen für die Rot-Gelben kommt Borzecki auf fünf Tore und für Vorlagen.

Thomas Dolak geht und weitere Abgänge

Auch weitere Personalentscheidungen stehen nun fest: Der bisherige Headcoach Thomas Dolak wird den Club ebenso verlassen wie sein Co-Trainer Mike Pellegrims. Ob der bisherige Co-Trainer Alex Barta der DEG erhalten bleibt und wenn ja, in welcher Funktion, ist noch nicht entschieden. Darüber hinaus werden die Spieler Nicolas Geitner, Adam Payerl und Kohen Olischefski kommende Saison nicht mehr für die DEG auflaufen. Ex-Stürmer Stephen MacAulay beendet seine Eishockey-Karriere und kehrt somit ebenfalls nicht zur DEG zurück.

Übersicht Kader

Somit stehen für die Saison 2024/25 19 Spieler fest. Zur Erklärung: K = Kontingentspieler, NZ = Neuzugang, U23 = Gleich U23-Spieler.

Tor: Henrik Haukeland (Rückennummer 40, K), Nikita Quapp (33, NZ).

Verteidigung: Max Balinson (NZ), Alec McCrea (3, K), Sinan Akdag (7), Kyle Cumiskey (16, K), Oliver Mebus (22), Moritz Wirth (55), Bernhard Ebner (67), Torsten Ankert (88).

Sturm: Jacob Pivonka (K, NZ), David Lewandowski (11, NZ, U23), Brendan O’Donnell (21, K), Alexander Blank (24, U23), Alexander Ehl (28), Luis Üffing (42), Bennet Roßmy (72, U23), Philip Gogulla 87, Jakub Borzecki (92, U23).

(Hinweis: Torsten Ankert gehört weiterhin zum Kader. Sein Vertrag hatte von Beginn an zwei Jahre Gültigkeit.

Die DEG bedankt sich!

Thomas Dolak (45), war zehn Jahre für die DEG im Einsatz. Der ehemalige Stürmer (fast 900 DEL-Spiele) trainierte zunächst die Schüler- und dann als Assistant Coach die DNL-Mannschaft der Rot-Gelben. In seiner ersten Saison sprang er im Playoff-Viertelfinale sogar noch einmal als Profi ein. Ab 2019 wurde er Co-Trainer des DEL-Teams und ab Sommer 2023 Ihr Headcoach. Nun wird Thomas Dolak sich einem anderen Club anschließen.

Mike Pellegrims (56) beendet seine dritte Zeit in Düsseldorf. Zwischen 2001 und 2006 kam er als Verteidiger auf über 280 Einsätze am Rhein. In der Saison 2017/18 wurde er für sechs Monate Cheftrainer der DEG. im Oktober 2023 kehrte er als Co-Trainer zurück. Nun verlässt der Belgier die Rot-Gelben erneut.

Abschied von einem echten Düsseldorfer!

Nicholas Geitner (25) ist ein echtes Eigengewächs. Er hat alle Jugendmannschaften der DEG durchlaufen. In der Saison 2019/20 debütierte er in der DEL. Es folgten bis zum Abschluss der Spielzeit 2023/24 insgesamt 226 Spiele für die Rot-Gelben, in denen er immer vollen Einsatz zeigte. 2021 schoss „Geiti“ seinen ersten von insgesamt zwei Treffern. Er wird sich einem anderen Club anschließen. Die gesamte DEG-Familie bedankt sich für Dein Düsseldorfer Herz und Deine Leidenschaft, Geiti!

Kohen Olischefski (26) war im Sommer 2023 aus der AHL bzw. ECHL nach Düsseldorf gewechselt. Der Kanadier stand in allen 52 Begegnungen für sein Team auf dem Eis und kam dabei auf elf Tore und neun Vorlagen. Der Stürmer hat von der DEG kein weiteres Angebot erhalten.

Adam Payerl (33) kam im Januar 2024 als kurzfristiger Ersatz für den verletzten Phil Varone. In seinen 15 Einsätzen verzeichnete der Stürmer sieben Treffer und vier Vorlagen. Besonders in Erinnerung bleibt sein Tor in seinem ersten Wechsel im ersten Einsatz für die DEG (das 1:0 gegen Bremerhaven). Auch er hat von der DEG kein weiteres Angebot erhalten.

Stephen MacAulay (32) war bereits im März 2024 nach Kassel gewechselt. Dennoch möchte die DEG ihn noch einmal würdigen, da er in Düsseldorf mit seiner offenen Art viel Sympathien gewinnen konnte. Zwischen 2021 und 2024 kam er auf 126 Spiele im rot-gelben Dress, in denen ihm 35 Tore und 49 Vorlagen gelangen. Im August 2023 traf ihn eine schwere Verletzung, weswegen er in dieser Spielzeit nicht zum Einsatz kam. Nun beendet MacAulay seine aktive Karriere.

Allen scheidenden Trainern und Spielern noch einmal vielen Dank für ihren Einsatz für die DEG. Der Club wünscht ihnen für ihren weiteren sportlichen und privaten Weg alles Gute!

Weitere Neuzugänge werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.