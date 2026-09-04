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Dresdner Eislöwen

Dresdner Eislöwen erweitern Trainerstab: Christian Scherzberg neuer Athletik-Performance-Coach

4. September 20262 Mins read64
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Janick Schwendener von Dresdner Eislöwen bekommt einen neuen Athletikcoach - © City-Press
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Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen erweitern mit Beginn des Septembers ihren Trainerstab.

Christian Scherzberg übernimmt die neu geschaffene Position des Athletik-Performance-Coaches und wird ab sofort mit der Profimannschaft arbeiten.

Scherzberg kommt aus dem Leistungssport und war bislang insbesondere im Volleyball tätig. Bei den Eislöwen wird er künftig eng mit Cheftrainer Bo Šubr und dem weiteren Trainerstab zusammenarbeiten und die Mannschaft sowohl im Trainingsalltag als auch bei den Spielen begleiten.

Mit der neuen Position entwickeln die Eislöwen ihre sportlichen Strukturen konsequent weiter. Im Mittelpunkt von Scherzbergs Arbeit stehen die individuelle und mannschaftliche athletische Entwicklung, die Belastungssteuerung sowie die systematische Erfassung und Auswertung von Leistungsdaten.

Dabei kommen unter anderem moderne Mess- und Analysemethoden zum Einsatz. Mithilfe des Catapult-Systems können Belastungs- und Bewegungsdaten der Spieler erfasst und ausgewertet werden. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Trainingsplanung und die individuelle Steuerung der Spieler ein. Ergänzt wird die datenbasierte Arbeit durch gezielte athletische und sportartspezifische Trainingsprogramme.

Jens Baxmann, Sportdirektor der Dresdner Eislöwen: „Wir haben die vergangene Saison intensiv ausgewertet und uns dabei auch angeschaut, in welchen Bereichen wir unsere Strukturen weiterentwickeln können. Die Athletik und eine gezielte Belastungssteuerung spielen im modernen Leistungssport eine wichtige Rolle. Mit Christian schaffen wir hier eine feste Position und haben jemanden, der tagtäglich mit der Mannschaft arbeitet, die Spieler individuell begleitet und gleichzeitig eng mit unserem Trainerteam zusammenarbeitet. Für uns ist das ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung unseres sportlichen Bereichs.“

Neben der täglichen Arbeit auf und abseits des Eises wird Scherzberg die Mannschaft durch den gesamten Saisonverlauf begleiten. Die kontinuierliche Erhebung und Auswertung von Leistungsdaten soll dabei helfen, Belastungen individuell zu steuern, Entwicklungen sichtbar zu machen und Trainingsinhalte entsprechend anzupassen.

Christian Scherzberg, Athletik-Performance-Coach der Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei den Dresdner Eislöwen. Für mich ist es spannend, meine Erfahrungen aus dem Mannschaftssport in ein neues Umfeld einzubringen und gemeinsam mit dem Trainerteam die vorhandenen Strukturen weiterzuentwickeln. Mein Anspruch ist es, die Spieler individuell bestmöglich zu begleiten und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, über eine lange Saison konstant leistungsfähig zu sein. Dabei geht es um das Zusammenspiel aus Training, Belastungssteuerung, Regeneration und der täglichen Arbeit mit den Spielern.“

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