„Diese Stadt (Iserlohn) atmet Eishockey“ … und das weiterhin mit Tyler Boland

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben den Vertrag mit ihrem Stürmer Tyler Boland um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 28-Jährige geht damit in seine dritte Saison am Seilersee. Für den Kanadier ist das Engagement bei den Roosters die erste Station in Europa. Gleich in seiner ersten Saison avancierte Boland mit 21 Saisontoren zum Top-Torjäger der Sauerländer, insgesamt kommt er in bisher 97 DEL-Spielen auf 38 Tore und 33 Assists.

„Wie wichtig Tyler ist, hat sich vor allem gezeigt, als er nicht spielen konnte. Er ist ein Spieler, der auf dem Eis vorangeht und dahin geht, wo es wehtut. In seinem dritten Jahr hier soll er noch mehr Verantwortung übernehmen – Tyler ist sicherlich jemand, der den Unterschied machen und eine Mannschaft mitreißen kann“, weiß Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

„Ich habe mich in Iserlohn von Tag eins an sehr wohl gefühlt und freue mich schon jetzt darauf, für eine dritte Saison zurückzukehren. Die Leidenschaft und Herzlichkeit, die man hier erfährt, findet man selten. Dieser Standort atmet Eishockey und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir in der kommenden Saison erfolgreicher sind und einen Schritt in die richtige Richtung machen“, gibt Boland zu Protokoll.

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker (U23).

Verteidigung: Colton Jobke, Stanislav Dietz, Colin Ugbekile, Nils Elten (U23).

Sturm: Maciej Rutkowski, Taro Jentzsch, Julian Napravnik, Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23), Daniel Neumann.

Headcoach: Stefan Nyman

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV