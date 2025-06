Die Gruppen der Eishockey WM 2026 sind nun bekannt – DEB-Team trifft in Zürich unter anderem auf die Schweiz, USA und Österreich

Glattbrugg. (PM IIHF WC / PM DEB) Am Sonntag, 25. Mai, fand die 2025 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark mit einem spannenden Finale ihren Abschluss.

Team USA sicherte sich in der Verlängerung eines packenden Spiels gegen die Schweiz die Goldmedaille. Nun richtet sich der Blick auf die 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz, mit den Spielorten Zürich und Fribourg. Die offiziellen Gruppeneinteilungen für das Turnier im kommenden Jahr sind bekannt.

Die Vorrundenspiele der Gruppe A sowie zwei Viertelfinals, beide Halbfinals und die Spiele um Bronze und Gold werden in Zürich ausgetragen. Die Vorrundenspiele der Gruppe B sowie zwei Viertelfinals werden in Fribourg gespielt. Dank der kurzen Reisezeit zwischen den beiden Host Cities – weniger als 1 Stunde und 30 Minuten mit dem Zug – verspricht es ein Turnier der kurzen Wege für Teams und Fans zu werden.

Die IIHF und das Organisationskomitee haben die Gruppeneinteilungen für 2026 definiert. Diese basieren auf der IIHF-Weltrangliste und berücksichtigen zudem die Wünsche des Organisationskomitees. Im Sommer 2025 werden die IIHF und das Organisationskomitee in Absprache mit den weiteren Partnern den Spielplan finalisieren.

Gruppe A, Zürich:

USA, Schweiz, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn, Grossbritannien

Gruppe B, Fribourg:

Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien

Christian Hofstetter, Generalsekretär der 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz: “Mein Team und ich hatten die Ehre, die 2025 IIHF WM in Stockholm und Herning zu besuchen. Wir konnten wertvolle Erkenntnisse aus den Erfahrungen des Organisationskomitees 2025, der IIHF und den weiteren Partnern gewinnen. Jetzt, da die Gruppen feststehen, steigt die Vorfreude auf die 2026 IIHF WM noch mehr – ganz im Sinne unseres Mottos: time to shine!”

DEB-Sportdirektor Christian Künast zur Gruppeneinteilung: „Wir freuen uns auf Zürich mit der großartigen Arena und die vielen deutschen Fans, die uns sicherlich wie zuletzt in Dänemark wieder begleiten und lautstark unterstützen werden. Wir werden uns in einer attraktiven Gruppe mit dem Weltmeister, Vizeweltmeister und anderen starken Nationen messen, die zuletzt ihre Qualitäten unter Beweis gestellt haben. Insofern wächst jetzt schon die Vorfreude auf die Herausforderung, die uns bei der WM 2026 erwartet.“

Über die 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, Schweiz

Nach 17 Jahren kehrt die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in die Schweiz zurück: Vom 15. bis 31. Mai 2026 trifft sich die Eishockey-Weltelite in Zürich und Fribourg zum grössten jährlich stattfindenden Wintersportevent. Die 2026 IIHF WM wird in den topmodernen Eishockey-Arenen von Zürich und Fribourg ausgetragen. In insgesamt 64 Spielen messen sich die 16 besten Nationalmannschaften der Welt um den begehrten Eishockey-Weltmeistertitel. Während den 17 Eventtagen sind rund 1’300 Volunteers im Einsatz, um Fans und Teams ein unvergessliches Eishockey Erlebnis zu schaffen.

