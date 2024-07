Die Adler Mannheim und ihre „Identifikationsfigur“ Matthias Plachta setzen ihren gemeinsamen Weg fort

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim und Matthias Plachta blicken gemeinsam in die Zukunft. Der 33-jährige Angreifer verlängerte seinen bis zum 30. April 2025...

Der 33-jährige Angreifer verlängerte seinen bis zum 30. April 2025 datierten Vertrag vorerst um eine weitere Spielzeit bis 2026.

Bester Torschütze der Clubgeschichte, bester Vorlagengeber der Clubgeschichte, bester Punktesammler der Clubgeschichte – Plachta hat in 15 Jahren, in denen er für die Adler seine Schlittschuhe schnürt, nahezu jeden Rekord geknackt. Der Linksschütze, dessen Schuss in Deutschlands Eishockey-Oberhaus seinesgleichen sucht, ist nach dem Abgang von Urgestein Denis Reul der dienstälteste Spieler der Adler und aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken.

„Matthias zeigt Spiel für Spiel, dass er Chancen generieren und punkten kann. Außerdem bringt er die Erfahrung mit, die wir im Wandlungsprozess des Clubs brauchen werden“, äußert sich Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins zur Vertragsverlängerung Plachtas.

Zu seinen Verbleib in Mannheim sagt der gebürtige Freiburger selbst: „Die Adler haben einen richtig guten Weg eingeschlagen und bis jetzt viele gute Ideen umgesetzt. Ich freue mich, weiterhin Teil des Clubs sein und diesen neuen Weg mitgehen zu dürfen.“