DEG verlängert mit Yushiroh Hirano: Stürmer bleibt in Düsseldorf!

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Yushiroh Hirano verlängert!

Der japanische Stürmer bleibt demnach bis mindestens 2027 ein Rot-Gelber. Der 30-jährige Rechtsschütze war im Sommer 2025 von den Krefeld Pinguinen auf die andere Rheinseite gewechselt und hatte in 40 DEL2-Spielen starke 20 Tore geschossen und dazu 26 Vorlagen gegeben. Mit diesen 46 Punkten war er lange Zeit Top Scorer des Teams, bevor er sich Anfang Februar leider eine Verletzung zuzog und bis Saisonende und in den Pre-Playoffs ausfiel.

Auch Spielerpate und Team Partner Nippon Gases freut sich über die Bestätigung der Vertragsverlängerung und bleibt ihm als Spielerpate in der kommenden Saison treu.

DEG-Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Yushiroh Hirano ist eine absolute Identifikationsfigur für die Fans und einer der beliebtesten Spieler des Teams gewesen. Wir sind froh, dass wir ihn weiter an uns binden konnten. Außerdem wollten wir ein Zeichen setzen, dass wir zu langzeitverletzten Spielern stehen und weiter an sie glauben.“ Geschäftsführer Rick Amann: „Wir hoffen, dass er nach seiner langen Verletzungspause ab Sommer wieder an seine starken Leistungen anknüpfen und er noch lange bei uns bleiben kann.“

Sportdirektor Rich Chernomaz: „Yushiroh Hirano hat uns sportlich absolut überzeugt. Er ist stark im 1 gegen 1 und verfügt über einen gefährlichen Schuss. Seinen Wert für unser Team hat man nach seiner Verletzung besonders erkannt, als unsere Torgefährlichkeit stark nachgelassen hat.“ Hirano: „Ich habe mich in meinem ersten Jahr in Düsseldorf sehr wohl gefühlt. Die Stadt, der Club und das Umfeld haben mich sehr gut aufgenommen. Auch nach meiner Verletzung ist die Bindung eng geblieben. Ich freue mich, auch zukünftig das DEG-Trikot zu tragen und möchte mithelfen, dass die DEG eine erfolgreichere Saison als zuletzt spielt.“

Damit sind bislang zehn Spieler für die Saison 2026/27 fest eingeplant: Leon Hümer und Niklas Lunemann (beide im Tor), Max Faber, Max Balinson, Kristian Blumenschein, Nick Geitner, Tariq Hammond (alle Verteidigung), Yushiroh Hirano, Leon Niederberger und Kevin Orendorz (alle Sturm).