Das sagt Iserlohns Sportdirektor Franz-David Fritzmeier zur aktuellen Situation bei den Roosters

Iserlohn: (MK) Am Samstagvormittag sickerte die Meldung bereits durch. Seit dem Abend war es dann auch offiziell: Die Iserlohn Roosters haben ihren Headcoach Doug Shedden freigestellt.

Nicht ganz 15 Monate nach seiner Verpflichtung endet die Tätigkeit des erfahrenen Trainers damit am Seilersee vorzeitig.

Shedden hatte die Sauerländer im November 2023 in einer extrem schwierigen Situation als Nachfolger von Greg Poss übernommen. Mit ihm als Headcoach gelang den Roosters eine krasse Aufholjagd, die mit dem kaum noch für möglich gehaltenen Klassenerhalt gekrönt werden konnte.

In der aktuellen Spielzeit konnten sich die Iserlohner praktisch nie aus der Abstiegszone befreien. Shedden selbst stellte sich wochenlang in den Dienst der Roosters, obwohl er gesundheitlich stark angeschlagen war. Bereits im Herbst musste sein Assistent Pierre Beaulieu seinen Posten räumen. Unter dessen Nachfolger Frank Fischöder zeigten insbesondere die deutschen Spieler einen klaren Aufwärtstrend. Besonders die vor der Saison verpflichteten Importspieler, für deren Engagement auch Doug Shedden neben Axel Müffeler verantwortlich war, blieben teilweise deutlich hinter den Erwartungen zurück. Doug Shedden sparte einige Male auch nicht mit öffentlicher Kritik an seinen Spielern. Für Irritationen sorgte eine Aussage von Shedden kurz nach der Verpflichtung von Sportdirektor Franz-David Fritzmeier, als er im Nachgang einer Pressekonferenz betonte bei der Auswahl des zukünftigen Assistenztrainers die Entscheidungshoheit zu haben.

Unter dem Strich wird er als „Retter“ der Spielzeit 23/24 in der Iserlohner Eishockeyhistorie seinen Platz finden. Die aktuelle Misere ist ihm aber sicherlich auch mit anzukreiden.

Ab Mittwoch (Nachholspiel in Bremerhaven) hat nun die mehr denn je in dieser Saison in der Pflicht stehende Mannschaft die Gelegenheit zu zeigen, dass in ihr mehr steckt als im bislang enttäuschenden Saisonverlauf gezeigt wurde.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier, der erst seit Jahresbeginn in der Organisation tätig ist, übernimmt ab sofort in Doppelfunktion bis zum Saisonende auch die Position des Cheftrainers. Unterstützt wird er weiterhin von Frank Fischöder, Cam MacDonald und nun auch von Axel Müffeler.

Wir sprachen mit Franz-David Fritzmeier am Sonntag über die aktuelle Situation und die Gründe für die Freistellung von Doug Shedden.

Das sagt Franz-David Fritzmeier zur aktuellen Situation bei den Iserlohn Roosters









