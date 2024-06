Colin Ugbekile: „Die UmstÃ¤nde waren und sind fÃ¼r mich persÃ¶nlich nicht einfach“ – Verteidiger verlÃ¤ngert bei den Iserlohn Roosters

Iserlohn. (EM / PM Roosters) Auf diese Nachricht haben sehr viele Iserlohner Eishockeyfans gewartet: Wie bereits berichtet, wird Verteidiger Colin Ugbekile doch am Iserlohner...

Iserlohn. (EM / PM Roosters) Auf diese Nachricht haben sehr viele Iserlohner Eishockeyfans gewartet: Wie bereits berichtet, wird Verteidiger Colin Ugbekile doch am Iserlohner Seilersee weiter für die Roosters Eishockey spielen.

Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL können in der kommenden Saison doch wieder auf die Dienste von Verteidiger und Nationalspieler Colin Ugbekile zählen. Der 24-Jährige hatte die Verantwortlichen der Sauerländer zum Ende der vergangenen Saison darüber informiert, dass er ein Vertragsangebot eines anderen Clubs annehmen würde.

Dieses Vertragsverhältnis kann Ugbekile aufgrund von privaten Gründen nun allerdings nicht antreten. Stattdessen läuft der WM-Teilnehmer nun auch in der kommenden Saison wieder für die Roosters auf und geht in seine dritte Spielzeit am Seilersee.

„Die Umstände waren und sind für mich persönlich nicht einfach, ich freue mich daher sehr, dass wir eine Einigung erzielen konnten und dass ich auch weiterhin für die Roosters auflaufen werde“, sagt Ugbekile.

„Colin ist einer der besten Verteidiger der Liga, wir alle haben uns in den letzten beiden Jahren hier in Iserlohn von seiner Qualität überzeugen können. Insofern freuen wir uns natürlich sehr, dass wir nun auch in der kommenden Saison auf ihn bauen können“, betont Axel Müffeler, der gemeinsam mit Headcoach Doug Shedden für die sportliche Ausrichtung der kommenden Spielzeit verantwortlich ist.

Colin Ugbekile, der auch in der kommenden Saison mit der Rückennummer 79 auflaufen wird, kam in der abgelaufenen Saison in allen 52 Saisonspielen zum Einsatz und war dabei mit 33 Scorerpunkten (12 Tore und 21 Assists) punktbester Verteidiger und drittbester Scorer der Sauerländer. Nach der Saison wurde der Linksschütze von Bundestrainer Harold Kreis für die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien nominiert. Dort scheiterte das DEB-Team im Viertelfinale an der Schweiz, Ugbekile kam auf sieben Einsätze, in denen er zwei Assists beisteuerte.

Die Karriere von Colin Ugbekile in Zahlen

Der Kader der Roosters im Überblick

Kader der Iserlohn Roosters 2024/2025 Kader-Mitplaner Axel Müffeler - © Sportfoto-Sale (MK)