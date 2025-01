Christian Thomas beendet in der Overtime einen harten Kampf für die Iserlohn Roosters gegen Nürnberg

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters konnten sich am Dienstagabend zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den drohenden Abstieg gegen die Nürnberg Ice Tigers sichern.

Mit 4:3 setzten sich die Roosters in der Verlängerung durch. Neuzugang Christian Thomas war der umjubelte Siegtorschütze.

Den Iserlohnern fehlten weiterhin vier verletzte Spieler (Burke, Troock, Huß, Rutkowski), dafür aber stand der wieder gesunde Hane im Tor für Jenike. Bei den Ice Tigers fehlte lediglich Dove-McFalls.

Ice Tigers legen durch Graber und McKenna vor

Beide Mannschaften starteten mit viel Tempo ins Spiel. Iserlohn war das etwas aktivere Team, hatte auch unter anderem durch Dietz (4.) und Jentzsch (14.) gute Chancen den Führungstreffer zu erzielen. Den aber schafften die Gäste durch Graber, der den Puck gedankenschnell aus dem Bullykreis ins kurze Eck beförderte. Während der ersten Strafe gegen Iserlohns Thomas (18.) legten die Ice Tigers durch McKennas Schuss ins lange Eck zum 0:2 nach. Vier Sekunden vor der ersten Pause verkürzte Gersich für die Roosters im Powerplay zum 1:2. Einen Abpraller von Keeper Treutle staubte er direkt vor dem Torsteher ab. Pause!

Roosters können zwei Mal ausgleichen

Iserlohn kam etwas besser aus der Kabine. Böttners Strafe nutzte Osburn in der 26. Minute nach klugem Querpass von Gersich zum 2:2. Thomas (27.) verpasste die erstmalige Führung der Roosters. Stoas Kniecheck gegen Jobke sorgte für das nächste Iserlohner Powerplay, aber mehr als Ugbekiles Schlagschuss (30.) ließen die Gäste nicht zu. Wieder vollzählig brachte Barratt (32.) mit einem verdeckten Schuss die Franken wieder in Führung. Hane machte dabei eine unglückliche Figur, weil er den Puck nicht sichern konnte. Pech auf Iserlohner Seite, dass Osburn (35.) nur den Pfosten traf. Mehr Zielwasser intus hatte offenbar Iserlohns Dietz in der 37. Minute als er einen Schuss ins obere rechte Eck zum 3:3 einnetzte. Alberg hatte ihm die Scheibe clever aufgelegt. Während Ugbekiles Strafe lief das Iserlohner Unterzahlspiel hervorragend. Mit dem 3:3 Remis ging es in die zweite Pause.

Christian Thomas sorgt in der Overtime für die Entscheidung

Im Schlussdrittel begegneten sich beide Teams zunächst auf Augenhöhe. Gersich (45.) für den IEC und Kechter per Konter (46.) vergaben jeweils gute Gelegenheiten zur Führung. Während Gormleys Strafe (52.) hielt Iserlohns Goalie Hane sein Team mit einigen guten Paraden weiter im Spiel. Die energischen Ice Tigers hatten in der Schlussphase etwas mehr vom Spiel gegen offenbar geschwächte Roosters. Tore fielen aber nicht mehr und somit ging es wieder einmal in die Verlängerung.

Schon nach wenigen Sekunden verhinderte Treutle mit einer Glanztat gegen Cornel die Entscheidung. Auch gegen Dal Colle und Gersich (64.) behielt Treutle die Übersicht. Gegen den vom Bully vorpreschenden Thomas war er dann aber geschlagen. 4:3 für Iserlohn. Zwei extrem wichtige Punkte landeten damit nach hartem Kampf auf dem Konto der Sauerländer. Christian Thomas hat mit dem Siegtreffer unterstrichen, welches Potenzial in ihm steckt. Der Stürmer konnte in seinen ersten beiden Spielen schon drei Scorerpunkte für sich verbuchen.

Tabelle / Ausblick

In der Tabelle haben die Roosters nun sieben Punkte auf den Letzten Augsburger Panther. Nürnberg konnte den zehnten Tabellenplatz behaupten. Allerdings sind die mit 7:1 in Wolfsburg siegreichen Frankfurter bis auf einen Punkt an die Ice Tigers herangerückt.

Am Donnerstag bestreiten die Roosters ihr nächstes Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt. Nürnberg reist am Freitag zu den Straubing Tigers.

Statistik

Tore: 0:1 (14:56) Graber (Barratt/Kechter), 0:2 (17:55) McKenna (Barratt) 5-4PP, 1:2 (19:56) Gersich (Gormley) 5-4PP, 2:2 (25:13) Osburn (Gersich/Jentzsch) 5-4PP, 2:3 (31:54) Barratt, 3:3 (36:02) Dietz (Alberg), 4:3 (63:33) Thomas

Strafen: je 8

Schüsse: 40 – 33

Schiedsrichter: Kohlmüller, Schadewaldt (Giesen, Zunde)

Zuschauer: 4112

Iserlohn Roosters: Jenike – Gormley, Ugbekile; Labrie, Osburn; Dietz, Jobke; Quaas – Ziegler, Cornel, Jentzsch; Dal Colle, Gersich, Thomas; Broda, Virtanen, Alberg; Geiger, Nieleck, Saffran,

Nürnberg Ice Tigers: Treutle – Weber, Haiskanen; Braun, Shaw; Karrer, Headrick; Böttner – Heigl, Maier, McKenna; Kechter, Graber, Barratt; Eham, Stoa, Alanov; Ribarik, Ustorf

