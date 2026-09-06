4:0! Eispiraten mit Testspielerfolg über Saale Bulls Halle

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr viertes Testspiel der laufenden Vorbereitung erfolgreich bestritten.

Beim Oberligisten und Kooperationspartner Saale Bulls Halle setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores mit 4:0 durch. Vor einigen mitgereisten Fans aus Crimmitschau sorgten Nikolas Biggins, Collin Adams, Denis Shevyrin und Dylan Wruck für die Treffer. Im Tor feierte Kevin Reich einen Shutout.

Eispiraten finden nach ausgeglichenem Beginn ins Spiel

Aufgrund von leichten Blessuren beziehungsweise im Rahmen der Belastungssteuerung standen Mirko Sacher, Adam McCormick und Noah Garthe nicht im Kader. Steve Majher erhielt ebenfalls keine Einsatzzeit, da Kevin Reich als Starter und Pascal Seidel als Backup das Torhütergespann bildeten. Wieder mit dabei war hingegen Gastspieler Lev Liberman.

Die Saale Bulls erwischten zunächst den optisch besseren Start und präsentierten sich in den ersten Minuten etwas griffiger. Der Oberligist kam dadurch auch zu den ersten Möglichkeiten, während die Eispiraten zunächst ihren Rhythmus suchten. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Crimmitschauer jedoch mehr und mehr die Kontrolle. Emil Quaas und Dylan Wruck kamen zu ersten guten Möglichkeiten. Wruck hatte nach einer starken Übersicht von Jarno Kärki die Führung auf dem Schläger, konnte diese Chance aber noch nicht nutzen.

In einem insgesamt weitestgehend ausgeglichenen ersten Drittel waren es schließlich die Eispiraten, die kurz vor der ersten Pause zuschlugen. Johannes Schmid setzte hinter dem Hallenser Tor energisch nach und eroberte den Puck von Salle Bulls-Goalie Nils Kapteinat. Die Scheibe landete bei Nikolas Biggins, der sich die Gelegenheit nicht nehmen ließ und zum 1:0 einschob (18.). Mit dieser knappen Führung ging es in die erste Pause.

Adams erhöht im Powerplay

Im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Eispiraten verbessert und agierten insgesamt zielstrebiger. Zunächst schien Kapitän Dominic Walsh sogar auf 2:0 zu erhöhen. Sein vermeintlicher Treffer in Überzahl wurde nach Videobeweis allerdings wegen einer Kickbewegung nicht anerkannt. Die Crimmitschauer blieben dennoch dran und belohnten sich wenig später im Powerplay. Collin Adams bekam die Scheibe auf halbrechter Position, zog voll durch und versenkte den Puck sehenswert zum 2:0 (30.).

Auch in Unterzahl blieben die Eispiraten gefährlich. Johannes Schmid hatte nach einem Breakaway eine aussichtsreiche Möglichkeit, wurde jedoch noch vor dem Abschluss regelwidrig gestoppt. Im weiteren Verlauf wurde die Partie zunehmend körperbetonter. Nach einem Fight zwischen Leon Schulz und seinem Gegenspieler war spürbar, dass sich auf beiden Seiten etwas aufgestaut hatte. Die Intensität und Aggressivität nahmen entsprechend zu.

Auf der anderen Seite bewahrte Kevin Reich seine Mannschaft mit einer überragenden Klärungsaktion vor einem möglichen Gegentreffer. Die Eispiraten nahmen die knappe Führung somit mit in den Schlussabschnitt.

Shevyrin und Wruck machen den Deckel drauf

Im dritten Drittel übernahmen die Eispiraten zunehmend die Feldkontrolle und setzten sich immer wieder im Drittel der Gastgeber fest. Der dritte Treffer lag damit förmlich in der Luft – und fiel schließlich folgerichtig. Lev Liberman brachte die Scheibe zum Tor, wo Denis Shevyrin den Schuss im Slot unhaltbar abfälschte. Der Puck schlug zum 3:0 ein (47.).

Die endgültige Entscheidung fiel bei angezeigter Strafe gegen Halle. Die Eispiraten spielten die Situation sehenswert aus, ehe Dylan Wruck von halbrechts Maß nahm und den Puck kompromisslos unter die Latte knallte – 4:0 (52.). Halle gab sich auch danach nicht auf und kam noch zu einigen Möglichkeiten. Doch Kevin Reich war auch im Schlussabschnitt mehrfach stark zur Stelle und hielt seinen Kasten sauber. Mit zwei, drei wichtigen Paraden verdiente sich der Goalie seinen Shutout und machte den zweiten Testspielerfolg der Eispiraten perfekt.

Torfolge (0:1, 0:1, 0:2):

0:1 Nikolas Biggins (Johannes Schmid) 17:46

0:2 Collin Adams (Emil Quaas) 29:20 – PP1

0:3 Denis Shevyrin (Lev Liberman) 46:21

0:4 Dylan Wruck (Lev Liberman) 51:40 – EA

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