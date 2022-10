Zwischenfazit nach dem Saisonstart: Wer lÃ¶st die strauchelnden EisbÃ¤ren als Meister ab?

Anzeige Im September startete die deutsche Eishockey Liga (DEL) in die neue Spielzeit. Erst im kommenden Mai findet das Finale der Playoffs und...

Im September startete die deutsche Eishockey Liga (DEL) in die neue Spielzeit. Erst im kommenden Mai findet das Finale der Playoffs und damit auch die Entscheidung um die umkämpfte Meisterschaft statt. Mit den Eisbären aus Berlin ist der Titelverteidiger und Rekordmeister überraschend schlecht in die laufende Saison gestartet. Kein Wunder, dass die Konkurrenz die Chance auf die Meisterschaft wittert. Der Kampf um die Ablösung der Eisbären Berlin ist bereits in vollem Gange.

Im Eishockey bleibt die Saison bis zum Ende spannend. Der spezielle Modus der DEL sorgt für große Faszination und Dramatik bis zum letzten Spieltag. Wenig überraschend also, dass Eishockey auch bei allen Freunden von Sportwetten besonders beliebt ist. Hier locken Buchmacher mit lukrativen Quoten. Mit ein wenig Glück können hier attraktive Gewinne erzielt werden.

Die deutsche Eishockey Liga bietet Spannung bis zum Ende

Die Saison startet mit der Hauptrunde. Hier trifft jedes Team sowohl zweimal zu Hause als auch zweimal auswärts auf die ligainterne Konkurrenz. Insgesamt spielt jedes Team der deutschen Eishockey Liga also 56 Spiele.

Wer sich am Ende als Meister der DEL küren lassen will, muss nicht nach der Hauptrunde auf Tabellenplatz eins stehen, sondern die anschließenden vier Finalspiele für sich entscheiden. Im traditionellen Best-of-seven werden alle Runden vom Viertelfinale bis zum Finale untereinander ausgespielt. Die Pre-Playoffs dagegen werden bekanntermaßen im Best-of-three-Modus gespielt.

Dementsprechend sind Vorhersagen vor den finalen Playoffs schwierig. Erst in den letzten Spielen der Saison entscheidet sich die Frage nach dem neuen Meister. So ist im Meisterschaftsrennen durch das Playoff-System trotz der bereits laufenden Saison noch nichts entschieden. Viele Mannschaften können sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen. Ob Titelfavorit oder formstarkes Team – der Kampf um den Titel der deutschen Eishockey Liga ist voll entbrannt.

Die Titelfavoriten vor der Saison: Trio der Spitzenmannschaften?

Vor Beginn der Saison 2022/23 waren sich Fans und Experten einig: auch in die neue Spielzeit starten die Eisbären Berlin, der EHC Red Bull München sowie die Adler aus Mannheim als große Titelfavoriten. Diese Teams haben einen Großteil der vergangenen Meisterschaften unter sich ausgemacht.

Darüber hinaus verfügen Berlin, München und Mannheim über die mit Abstand größten Etats unter den Mannschaften in der heimischen Eishockey Liga. Ein großer Vorteil, der sich natürlich positiv auf die Qualität der eigenen Mannschaft auswirkt. Trotzdem ermöglichen die hohe Leistungsdichte sowie der besondere Modus der Liga auch den Titelgewinn eines kleineren Teams. Ein Meisterschaftsgewinn durch einen Underdog ist auch in dieser Spielzeit der DEL nicht vollkommen unrealistisch.

Die Eisbären Berlin – der Titelverteidiger im Formtief

Mit dem Ziel, den Meister-Hattrick perfekt zu machen, gingen die Eisbären aus Berlin in die neue Saison. Doch mittlerweile herrscht rund um den Verein aus der Hauptstadt große Enttäuschung. Der Titelverteidiger steckt in einem Formtief und hängt den eigenen Erwartungen weit hinterher. Selten in der laufenden Saison konnte die Mannschaft von Serge Aubin überhaupt einen Tabellenplatz einnehmen, der die Eisbären nach der Hauptrunde für die anschließenden Playoffs qualifizieren würde.

Die Gründe dafür sind wohl vielschichtig. Vom gestillten Erfolgshunger bis zu den bislang wenig funktionierenden Transfers – die Eisbären Berlin suchen noch nach ihrer Topform. Vor allem die verpflichteten jungen Spieler konnten bisher selten ihre Leistung aufs Eis bringen. Ob Jan Nijenhuis von Wolfsburg, Bennet Roßmy von den Lausitzer Füchsen oder Marcel Barinka aus Köln – die neu verpflichteten Talente konnten bisher keine Verstärkung für den Hauptstadtclub darstellen.

Auch Juho Markkanen, das Torwarttalent aus Finnland, konnte bisher wenig überzeugen. Des Öfteren machte er eine eher unglückliche Figur im Tor der Eisbären. Besonders bitter, da die Berliner für Markkanen ihre Importlizenz opferten. Doch noch ist nichts verloren. Sowohl das gesamte Team als auch die hochtalentierten Neuzugänge haben noch Zeit, ihre Klasse in dieser Spielzeit zu zeigen.

Verständlicherweise zeigt sich der schwache Saisonstart der Berliner in den Quoten. Lagen die Quoten für den dritten Meistertitel in Folge vor der Saison noch bei rund 3,00, locken die Buchanbieter nun mit Quoten jenseits der 5,00.

EHC Red Bull München – der neue Topfavorit

Spätestens nachdem die Münchner gegen den Titelverteidiger aus Berlin gewinnen konnten, und die Eisbären damit aus einem leichten Aufschwung holten, gelten die Bayern als der große Favorit auf den nächsten Meisterschaftstitel der deutschen Eishockey Liga. Vor der Saison konnte unter anderem der Torwart der Rivalen aus Berlin verpflichtet werden. Die grandiosen Leistungen von Mathias Niederberger gelten als großer Trumpf im Meisterschaftsrennen. Insgesamt wurde das Team von Trainer Don Jackson punktuell ideal verstärkt.

Mit Kapitän Patrick Hager sowie den beiden Leistungsträgern Ben Smith und Ben Street hat die Mannschaft aus der bayerischen Landeshauptstadt tolle Führungsspieler. Die letzte Meisterschaft liegt inzwischen mehr als drei Jahre zurück. Die Mannschaft ist hungrig auf Titel und hat in der derzeitigen Form große Chancen, die Meisterschaft zu holen.

Bereits vor der Saison schätzten die Buchmacher die Münchener neben den Eisbären aus Berlin als größten Favoriten auf den Meisterschaftstitel ein. Durch das Leistungsloch der Eisbären stehen sie nun in puncto Quoten alleine an der Spitze. Mittlerweile bieten die Buchmacher nur noch Quoten um die 3,00 für den Gewinn der Meisterschaft an.

Adler Mannheim, Grizzlys Wolfsburg und Fishtown Pinguins: Underdogs mit Außenseiterchancen?

Wie in jedem Jahr gehören auch die Adler aus Mannheim zum engsten Favoritenkreis. Trotz der Ablösung als Rekordmeister spielen die Mannheimer jedes Jahr um den Titel mit. Jahrelang konnte das Team die gesamte Liga dominieren. Mittlerweile ist die Sehnsucht nach einem Titel allerdings groß. Im Jahr 2019 gewann die Mannschaft von Trainer Bill Stewart das letzte Mal die Meisterschaft. In dieser Saison lauern sie auf ihre Chance. Die gut besetzte Mannschaft wird von den Buchmachern als erster Verfolger der Münchner eingeschätzt. Die aktuellen Quoten um die 5,00 stellen die Titelchancen der Mannheimer gut dar.

Als Geheimfavorit gelten die Grizzlys Wolfsburg. In der vergangenen Saison erreichte die Mannschaft aus Niedersachsen bereits das Halbfinale der Playoffs. Im Jahr davor standen die Wolfsburger sogar im Finale. In diesem Jahr soll es endlich klappen. Zum Nachteil könnte den Grizzlys die Teilnahme an der internationalen Champions Hockey League werden. An die ungewohnte Mehrfachbelastung muss sich das Team erst einmal gewöhnen. Ein Tipp auf die Wolfsburger kann sich allerdings lohnen. Lukrative Quoten jenseits der 10,00 bieten die Buchmacher aktuell an.

Die größte Überraschungsmannschaft der laufenden Saison stellen die Fishtown Pinguins dar. Nach den ersten 15 Spieltagen grüßt das Team aus Bremerhaven von der Tabellenspitze. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die Mannschaft von Kapitän Jan Urbas die aktuelle Form halten kann. Trainer Thomas Popiesch tritt bisher auf die Euphoriebremse und warnt vor einer langen Saison. Auch die Buchmacher glauben noch nicht so recht auf den Überraschungsmeister aus Bremerhaven. Noch immer liegen die Quoten über 15,00 für den Titelgewinn der Seestädter.

