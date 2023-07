„Zwischen beiden Clubs besteht ein sehr guter Austausch“ – Ravensburg und Memmingen bleiben Kooperationspartner

Artikel anhören Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars werden bei der Förderung und Weiterentwicklung junger Spieler weiterhin mit den ECDC Memmingen Indians kooperieren. Die...

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars werden bei der Förderung und Weiterentwicklung junger Spieler weiterhin mit den ECDC Memmingen Indians kooperieren.

Die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Oberligisten geht damit in die dritte Spielzeit.

Für aufstrebende Talente ist Spielpraxis unbestritten die beste Möglichkeit, sich auf dem harten Weg zum Eishockeyprofi weiterzuentwickeln. Das gilt natürlich auch für junge Spieler der Ravensburg Towerstars. Neben der formellen Vergabe von Förderlizenzen braucht es aber auch Partner, die konstruktiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Daher werden die Towerstars auch in der kommenden Saison mit den Indians des ECDC Memmingen kooperieren, beide Clubs haben die Partnerschaft entsprechend untermauert.

Mit Tim Gorgenländer, Daniel Schwaiger, Luigi Calce sowie den Brüdern Robin und Marvin Drothen hatten die Towerstars gleich fünf Spieler im Team, die auch für die Indians in der Oberliga zum Einsatz kamen. Am meisten Spiele, konkret 26 Hauptrunden- und 2 Playoff-Spiele, bestritt hierbei Tim Gorgenländer. In der kommenden Saison wird der inzwischen 20-jährige Stürmer erneut mit einer Förderlizenz für Memmingen ausgestattet, gleiches gilt für die beiden Neuzugänge Ralf Rollinger und Lukas Bender sowie Luigi Calce und Tim Sezemsky.

Wann und welche mit Förderlizenzen ausgestatteten Talente abgestellt und zum Einsatz kommen werden, stimmen Indians Trainer Daniel Huhn und Towerstars Coach Gergely Majoross individuell ab. Ein großer Vorteil der Kooperation ist neben der guten Zusammenarbeit auch die geografische Nähe beider Standorte. So kann auch bei unvorhergesehenem Personalbedarf kurzfristig reagiert werden. Auch hier gibt es ein konkretes Beispiel aus der vergangenen Saison. Aufgrund des Verletzungspechs in der Towerstars-Defensive stattete Memmingen ihre Spieler Leon Kittel und Lion Stange mit Förderlizenzen aus, sie wären bei Bedarf im Ravensburger DEL2-Team spielberechtigt gewesen.

Daniel Heinrizi, Towerstars Geschäftsführer Sport, sagt zur Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem ECDC Memmingen: „Nicht nur die Talente selbst, sondern auch die beiden Clubs profitieren in hohem Maße von der guten Zusammenarbeit. Daher freue ich mich, dass wir die Partnerschaft untermauern konnten.”

Sven Müller, Sportlicher Leiter der ECDC Memmingen Indians ergänzt: „Wir sind froh, weiter mit den Towerstars zusammenzuarbeiten. Zwischen beiden Clubs besteht ein sehr guter Austausch, der sich immer mehr verbessert hat. Auch die Entwicklung der jungen Spieler war sehr positiv und kam beiden Teams zugute.“

