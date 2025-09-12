Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Alps Hockey League Rittner Buam SkyAlps Zweites Testspiel, zweiter Penaltysieg für die Rittner Buam SkyAlps
Rittner Buam SkyAlpsWipptal Broncos Weihenstephan

Zweites Testspiel, zweiter Penaltysieg für die Rittner Buam SkyAlps

12. September 20251 Mins read26
Share
Manuel Oehler und Brandon Alderson - © Max Pattis
Share

Sterzing. (PM Buam) Am Donnerstagabend gastierten die Rittner Buam SkyAlps zum zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung bei den Wipptal Broncos Weihenstephan.

Wie auch im ersten Test ging die Partie bis ins Penaltyschießen, nach welchem die Rittner Buam am Ende mit 4:3 die Nase vorne hatten. Am Samstag, 13. September steht für die MacQueen-Truppe das letzte Testspiel auf dem Programm. Um 18 Uhr empfangen sie den HC Asiago in der Ritten Arena.

Die Partie in der Weihenstephan Arena der Wipptal Broncos begann ganz nach dem Geschmack der Rittner Buam SkyAlps. Während Sterzings Kerschbaumer eine Fünf-Minuten-Strafe absaß, hämmerte Insam einen Schuss im Powerplay ins Tor (7.15). Im zweiten Drittel legte Manuel Öhler das 2:0 für Ritten nach (32.27). Doch die Broncos schlugen im Schlussdrittel zurück. Zuerst verkürzte Livingston im Powerplay (46.12), dann glich Sproviero aus (55.21). Zwar brachte Madsen die Rittner Buam SkyAlps in der Schlussminute mit dem 3:2 wieder auf die Siegerstraße (59.05), doch zwei Sekunden vor Schluss machte Cianfrone das zunichte und sorgte für eine Overtime (59.58).

In der gab es keinen Treffer, wodurch wieder das Penalty-Shootout entscheiden musste. Und wieder avancierte Kevin Fink zum eiskalten Schützen, er versenkte den ersten. Weil danach alle restlichen Schützen scheiterten, war dies auch der entscheidende Treffer. Weiter geht es für die Rittner Buam SkyAlps schon am Samstag, wenn sie um 18 Uhr den HC Asiago zum letzten Testspiel in der Ritten Arena empfangen.

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps 3:4 SO (0:1, 0:1, 3:1)
Tore: 0:1 Insam (7.15/PP1), 0:2 Manuel Öhler (32.27), 1:2 Livingston (46.12/PP1), 2:2 Sproviero (55.21), 2:3 Madsen (59.05), 3:3 Cianfrone (59.58). Entscheidender Penalty: Kevin Fink

2337
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Ein Derby in der Vorbereitung: Wild Lions erwarten am Freitag die Pegnitzer Ice Dogs

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
HC GherdeinaRittner Buam SkyAlps

Rittens Testspielauftakt endet mit einem Penaltysieg

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben ihr erstes Testspiel der...

By7. September 2025
Transfermarkt Int.Wipptal Broncos Weihenstephan

Zwei Rückkehrer verstärken die Broncos

Sterzing. (PM Broncos) Kurz vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison am...

By26. August 2025
Rittner Buam SkyAlps

Die Rittner Buam SkyAlps sind zurück auf dem Eis

Klobenstein. (PM Buam) Die Saisonvorbereitung der Rittner Buam SkyAlps geht in die...

By18. August 2025
HCB Südtirol AlperiaWipptal Broncos Weihenstephan

Auftakt in die Preseason mit Sieg für die Foxes – Wipptal Broncos mit 5:0 bezwungen

Bozen. (PM HCB) Die Preseason des HCB Südtirol Alperia beginnt mit einem...

By17. August 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten