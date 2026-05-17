Zweites Spiel, zweiter Sieg – Österreich ringt Ungarn 4:2 nieder

Zürich. (PM ÖEHV) In dem erwartet schweren und kampfbetonten Spiel gegen Ungarn, bewahrt Österreich einmal mehr Ruhe und präsentiert sich fokussiert und effizient.

Nach 1:1 im ersten Drittel, bringen Dominic Zwerger und Thimo Nickl Österreich auf die Siegesstraße. In doppelter Überzahl kommt Ungarn zwar nochmals auf 2:3 heran und zieht zum Ende auch den Torhüter. Das nutzte Nickl mit seinem zweiten Treffer zum 4:2-Endstand. Nach einem Tag Pause steht mit Lettland und Gastgeber Schweiz Dienstag und Mittwoch das nächste Doppel am Programm, jeweils 16:20 Uhr live auf ORF 1.

Rechnerisch hat Österreich mit dem zweiten Sieg den Klassenerhalt noch nicht in der Tasche. Doch mit den Siegen über die direkten Konkurrenten Großbritannien und Ungarn zum Auftakt der WM 2026 in Zürich (SUI), ist dieser so gut wie fix. Im ÖEHV-Lager nimmt man nun das nächste Ziel ins Visier und das lautet, den dritten Sieg im Turnier einfahren. Gelingt dies, darf man sogar wieder über das Viertelfinale sprechen.

„Die Erleichterung ist natürlich groß. Der Klassenerhalt ist immer das erste Ziel, das habe ich immer betont. Wenn man diese beiden Spiele verliert, ist man mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Mit diesen beiden Siegen haben wir unser erstes Ziel so gut wie erreicht. Das nächste Ziel ist der dritte Sieg, wann und gegen wen auch immer. Sollten wir das schaffen, setzen wir uns neue Ziele“, zeigte sich auch Head Coach Roger Bader nach Spielende zufrieden und erleichtert.

Der Start in die Partie gegen unsere Nachbarn gelang erneut nach Maß. Vinzenz Rohrer sorgte im Powerplay nach fünf Minuten für das 1:0. Doch Ungarn hatte insgesamt im ersten Drittel mehr Spielanteile, ging teilweise äußerst aggressiv in die Zweikämpfe. Und testeten immer wieder Atte Tolvanen, der gegen Ungarn ran durfte. Wie Österreich war dann auch Ungarn im Powerplay erfolgreich, stellte in der 12. Minute auf 1:1.

Ein offenes Mitteldrittel endete ohne Tore, der Schlussabschnitt wurde dafür zu einer Nervenschlacht. Zunächst brachte Dominic Zwerger im Powerplay sein Team mit einem satten Schuss wieder in Führung, nur 44 Sekunden später sorgte Thimo Nickl für das 3:1. Österreich steuerte auf den erhofften zweiten Sieg zu, sah sich dann allerdings in der 53. Minute in doppelter Unterzahl. Das ließ sich Ungarn nicht entgehen um auf 2:3 zu stellen.

Knapp zwei Minuten vor Spielende nahmen unsere Nachbarn ihren Torhüter vom Eis und kreierten einige hochkarätige Chancen. Doch Atte Tolvanen ließ sich nicht überraschen, hielt die Führung für sein Team fest und Thimo Nickl nutzte schließlich drei Sekunden vor Spielende um ins leere Tor den 4:2-Endstand herzustellen.

Head Coach Roger Bader: „Wir waren ein bisschen aufgeregt, weil der Widerstand groß war, auch wenn wir das erwartet haben. Wir wussten was kommt. Nach 40 Minuten war die Devise Geduld, nicht nervös sein. Ich habe den Jungs gesagt, wegen Spielen wie diesen, spielen wir Eishockey. Dominic Zwerger hat mit seinem Tor das Spiel in die richtige Richtung gelenkt. Dazu haben die Spieler einen irrsinnigen Kampf gezeigt, speziell auch am Ende im Fünf gegen Sechs. Das sind auch Erlebnisse, die eine Mannschaft formen.“

Lucas Thaler: „Es war genau das, was wir erwartet haben. Die Ungarn haben ein sehr hartes Spiel gespielt. Wir mussten ruhig bleiben. Es hat ein wenig gedauert, bis wir die Tore geschossen haben. Am Ende haben wir noch hart gearbeitet für diesen Sieg. Ich denke unser Stamm im Team macht einen richtig guten Job. Wir haben eine sehr gute Chemie in der Mannschaft. Jeder ist für jeden da und das merkt man. Es hat natürlich gut getan 3:1 zu führen, aber wir wissen, dass es schnell gehen kann. Wir haben gut gearbeitet und verdient gewonnen. Es ist natürlich sehr schön, wenn man mit zwei Siegen ins Turnier startet. Jetzt ist unser erstes Ziel erreicht.“

2026 IIHF Ice Hockey World Championship

Mai 2026 – 31. Mai 2026, Zürich und Fribourg (SUI)

Titelverteidiger: USA

Gruppe A, Zürich: USA, Schweiz, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn, Großbritannien

Gruppe B, Fribourg: Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien

Spielplan

Österreich vs. Ungarn 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

So., 17. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena

Torschützen Österreich: Vinzenz Rohrer (6./PP), Dominic Zwerger (47./PP), Thimo Nickl (48., 60.)

Torschützen Ungarn: Istvan Sofron (12./PP), Peter Vincze (54./PP)