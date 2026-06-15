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Tölzer LöwenTransfer-News

Zweites Profi-Jahr für Michael Schuster!

15. Juni 20261 Mins read48
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Michael Schuster - © Philipp Schmitz
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Bad Tölz. (PM Löwen) „Es ist schön, die harte Arbeit unserer jungen Spieler zu honorieren“, freut sich Geschäftsführer Fabian Schlager über die Vertragsverlängerung von Michael Schuster.

54 Spiele bestritt das Tölzer Eigengewächs 2025/26 im Löwendress, drei Tore und zwei Vorlagen gelangen ihm dabei. Der 1,85m große Stürmer hat den Sprung ins Senioreneishockey in den Augen der Verantwortlichen stark gemeistert.

„Insbesondere die physische Komponente liegt ihm sehr. Er hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt“, so der TEG-Geschäftsführer weiter.

„Michael ist einer, der die Körperlichkeit mitbringt. Er hat eine sehr gute Saison gespielt, er hat harte Checks gefahren und ist für jeden einfach ein unangenehmer Gegner. Auch in den Zweikämpfen kann er sich stark durchsetzen. Letzte Saison war ein guter erster Schritt von ihm und es ist noch viel Potenzial vorhanden. Als Trainer kann ich ihn zudem als Center oder Außenstürmer einsetzen – notfalls kann er auch als Verteidiger aushelfen, was ihn sehr wertvoll für uns macht“, zeigt sich Axel Kammerer zufrieden.

„Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und auf die Mannschaft. Es sind alles coole Typen und es macht einfach Spaß, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich bin sehr glücklich, ein weiteres Jahr für die Löwen zu spielen. Ich weiß, wo meine Baustellen sind, die will ich alle verbessern und mir dadurch mehr Eiszeit erarbeiten“, blickt Michael Schuster selbstkritisch nach vorne.

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