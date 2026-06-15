Zweites Profi-Jahr für Michael Schuster!

Bad Tölz. (PM Löwen) „Es ist schön, die harte Arbeit unserer jungen Spieler zu honorieren“, freut sich Geschäftsführer Fabian Schlager über die Vertragsverlängerung von Michael Schuster.

54 Spiele bestritt das Tölzer Eigengewächs 2025/26 im Löwendress, drei Tore und zwei Vorlagen gelangen ihm dabei. Der 1,85m große Stürmer hat den Sprung ins Senioreneishockey in den Augen der Verantwortlichen stark gemeistert.

„Insbesondere die physische Komponente liegt ihm sehr. Er hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt“, so der TEG-Geschäftsführer weiter.

„Michael ist einer, der die Körperlichkeit mitbringt. Er hat eine sehr gute Saison gespielt, er hat harte Checks gefahren und ist für jeden einfach ein unangenehmer Gegner. Auch in den Zweikämpfen kann er sich stark durchsetzen. Letzte Saison war ein guter erster Schritt von ihm und es ist noch viel Potenzial vorhanden. Als Trainer kann ich ihn zudem als Center oder Außenstürmer einsetzen – notfalls kann er auch als Verteidiger aushelfen, was ihn sehr wertvoll für uns macht“, zeigt sich Axel Kammerer zufrieden.

„Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und auf die Mannschaft. Es sind alles coole Typen und es macht einfach Spaß, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich bin sehr glücklich, ein weiteres Jahr für die Löwen zu spielen. Ich weiß, wo meine Baustellen sind, die will ich alle verbessern und mir dadurch mehr Eiszeit erarbeiten“, blickt Michael Schuster selbstkritisch nach vorne.

150 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro