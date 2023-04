Zweites LÃ¤nderspiel gegen Tschechien in Frankfurt: â€žGut in unserer Struktur spielen und einige Dinge verbessern.â€œ

Frankfurt. (PM DEB) Nach dem ersten Länderspiel der WM-Vorbereitung am gestrigen Donnerstagabend stand der Freitag für die Nationalmannschaft ganz im Zeichen der Vorbereitung auf...

Frankfurt. (PM DEB) Nach dem ersten Länderspiel der WM-Vorbereitung am gestrigen Donnerstagabend stand der Freitag für die Nationalmannschaft ganz im Zeichen der Vorbereitung auf den zweiten Vergleich gegen Tschechien.

Neben einem Teammeeting mit Videoanalyse und Regeneration stand am Mittag eine Eis-Einheit auf der Agenda. Am späten Samstagnachmittag trifft die DEB-Auswahl erneut auf den WM-Dritten 2022. Spielbeginn in der Eissporthalle Frankfurt ist um 17 Uhr.

Stimmen aus dem DEB-Lager vor dem zweiten Vergleich gegen Tschechien

Assistenztrainer Alexander Sulzer: „Wir sind kurz das Spiel von gestern durchgegangen und haben uns angeschaut, was gut war und was verbesserungswürdig ist. Ein, zwei Dinge haben wir auch im Training auf dem Eis angepasst was den Aufbau, das Forechecking und auch Über- und Unterzahl angeht. Wichtig ist auch, dass die Jungs gut regenerieren. Wir wollen morgen von Anfang an in unserer Struktur spielen und uns gut bewegen. Und unser Spiel nicht zu kompliziert gestalten, sondern einfach halten über 60 Minuten, egal was passiert.“

Verteidiger Julius Karrer: „Ein Schwerpunkt war heute die Beine wieder locker zu machen. Morgen werden die Uhren auf null gestellt und wir wollen von Beginn an Vollgas geben. Es gibt einige Kleinigkeiten und Abstimmungen, die wir besser machen wollen. Wir haben gestern phasenweise gutes Eishockey gezeigt und am Ende ist es dann vielleicht etwas zu hoch ausgefallen. Ich denke, wir nehmen daraus viel mit und wollen es positiv gestalten morgen.

Stürmer Parker Tuomie: „Wir wollen gewissen Dinge in der defensiven Zone ändern und besser machen. Generell sind wir gut ins Spiel gestartet und haben mit viel Energie gespielt. Auch unser Speed und das Forechecking haben gepasst. Genau daran wollen wir morgen anknüpfen und eben einige Dinge verbessern in unserem Spiel.“

Tickets für das Spiel in Frankfurt sind im DEB-Ticketportal (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/) erhältlich. Die Partie wird außerdem live und kostenfrei bei MagentaSport übertragen.

Wichtiger, organisatorischer Hinweis zur Anreise zum Länderspiel in Frankfurt:

Aufgrund der Frühjahrs-Dippemess (Jahrmarkt) direkt vor der Eissporthalle stehen keine Parkmöglichkeiten unmittelbar vor der Halle zur Verfügung. Wir bitten das bei der Anfahrt / Anreise zum Spiel einzuplanen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

WM-Vorbereitung: Der weitere Heim-Spielplan der deutschen Nationalmannschaft

15.04.2023 | 17:00 in Frankfurt | Deutschland – Tschechien

20.04.2023 | 19:30 in Deggendorf | Deutschland – Österreich

22.04.2023 | 17:00 in Landshut | Deutschland – Österreich

09.05.2023 | 19:30 in München | Deutschland – USA

