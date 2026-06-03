Zweites Jahr in Weiß-Rot für Cole Schneider

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass mit dem US-amerikanischen Stürmer Cole Schneider eine Einigung über die Vertragsverlängerung für die Saison 2026/27 erzielt wurde.

Damit beginnen offiziell die Arbeiten am Kaderaufbau für die kommende Saison in der ICE Hockey League – die 14. in Folge für die Weiß-Roten in der mitteleuropäischen Liga, die ab dem nächsten Jahr 14 Teams umfassen wird: Zu den bereits bestehenden 13 Mannschaften kommt nämlich auch der Milano Hockey Club hinzu, das dritte italienische Team der Liga.

Mit Schneider können die Foxes einen der Schlüsselspieler der vergangenen Saison bestätigen: Mit 54 Punkten (18 Tore und 36 Assists) in 51 Spielen sowie zwei Treffern in der Champions Hockey League war der 35-Jährige Topscorer und bester Vorlagengeber der Weiß-Roten. Zudem war er nach Mitch Hults in der Saison 2022/23 erst der zweite Spieler, der in der ICEHL-Ära in der Regular Season die Marke von 50 Punkten knackte. Der Verein setzt weiterhin auf seine Erfahrung und seine Führungsqualitäten, die für eine Kabine, in der es tiefgreifende Veränderungen geben wird, wichtig sind: „In diesen zwei Monaten haben wir hart gearbeitet – sowohl aus sportlicher Sicht, um die richtigen Profile für die kommende Saison zu finden, als auch mit großem Einsatz, um unser Budget weiter zu erhöhen“, erklärt Geschäftsführer Dieter Knoll. „Die Kosten sind aufgrund des neuen Sportgesetzes gestiegen, und auch die Gehälter der aus Nordamerika kommenden Spieler haben sich erhöht. Für Bozen wollen wir jedoch wie immer eine äußerst konkurrenzfähige Mannschaft aufstellen, und die vergangenen zwei Monate waren in dieser Hinsicht entscheidend. Was Cole betrifft, sind wir froh, eine Einigung mit einem Spieler erzielt zu haben, der sich in der vergangenen Saison durch seine Qualitäten auf und abseits des Eises als äußerst wichtig erwiesen hat.“

Auch der US-amerikanische Stürmer freut sich über seinen Verbleib in Bozen: „Meine Familie und ich sind überglücklich, zurückzukehren, und ich kann es kaum erwarten, alle im Stadion wiederzusehen. Es gibt eine Arbeit, die wir noch nicht beendet haben, und es wird mir eine Freude sein, erneut mit den Foxes aufs Eis zu gehen. Go Bills, go Foxes, love Schneids.“

Die Karriere

Schneider wurde am 26. August 1990 in Williamsville im US-Bundesstaat New York geboren und besuchte die University of Connecticut, für die er zwei Saisonen in der NCAA absolvierte. Seine Leistungen ermöglichten es ihm, als erst dritter Spieler in der Geschichte der University of Connecticut als nicht gedrafteter Spieler einen NHL-Vertrag zu unterschreiben. 2012 wurden die Ottawa Senators auf ihn aufmerksam und statteten ihn mit einem zweijährigen Entry-Level-Vertrag aus. Kurz darauf debütierte er bei den Profis in der American Hockey League bei den Binghamton Senators. Dort blieb er die folgenden vier Saisonen und erzielte 191 Punkte in 259 Spielen.

Am 27. Februar 2016 wurde er im Rahmen eines Trades, an dem sieben Spieler beteiligt waren, zu den Buffalo Sabres transferiert und beendete die Saison anschließend bei den Rochester Americans. Zuvor gab er jedoch am 8. April sein NHL-Debüt. Im darauffolgenden Jahr bestritt er vier weitere Spiele für die Sabres, verbrachte den Großteil der Saison aber erneut bei den Americans. 2017 wechselte er als Free Agent in die Organisation der New York Rangers und wurde den Hartford Wolf Pack zugeteilt, deren Kapitän er später auch wurde.

Schneider lieferte weiterhin konstant starke Leistungen und zählte stets zu den besten Scorern. Anfang 2019 wurde er in die Organisation der Nashville Predators transferiert, wo er weiterhin in der AHL für die Milwaukee Admirals auflief. Dort hinterließ er mit 22 Punkten in den letzten 24 Spielen der Regular Season sofort seine Spuren. Nachdem er Milwaukee aufgrund der Pandemie vorübergehend verlassen musste, unterschrieb er einen Einjahresvertrag bei den Texas Stars: Dort wurde ihm das „C“ verliehen, und er beendete die Saison mit 11 Toren und 17 Assists in 36 Spielen als drittbester Scorer des Teams. Anschließend kehrte er für zwei weitere Saisonen zu den Admirals zurück und beendete seine AHL-Karriere in der Saison 2023/24 bei den Chicago Wolves. Seine Bilanz in der zweithöchsten nordamerikanischen Liga: 805 Einsätze, 251 Tore und 338 Assists.

Im Sommer 2024 entschied sich Schneider erstmals für den Wechsel nach Europa und unterschrieb in Norwegen bei Storhamar. Dort führte er das Team zum Meistertitel: Zunächst wurde er mit 64 Punkten in 45 Spielen (33 Tore und 31 Assists) Topscorer der Liga in der Regular Season, anschließend steuerte er in den Playoffs 5 Tore und ebenso viele Assists bei. In der Finalserie gegen die Stavanger Oilers setzte sich Storhamar klar mit 4:0 durch. Danach folgte der Wechsel nach Südtirol.