Zweites Heimspiel der Pre-Season â€“ RÃ¼ckspiel vs HC Tabor

Linz. (PM Steel Wings) Mit leicht verändertem Line-up – im Vergleich zum Hinspiel in Tschechien – trat der HC Tabor den Linzern gegenüber.

Auch in diesem Spiel ließen die Gäste keinen Zweifel an ihre Spielweise. Nach nur zwei Minuten der Führungstreffer der Tschechen, dass jedoch bei Spielminute 12:41 mit einem Ausgleichstreffer der Linzer quittiert wurde.

Die Linzer auch im zweiten Drittel mit, für Gegner unliebsamen, schnellen Beinen am Eis. Ganz schnell waren sie bei Minute 15:40 Uhr, als #19 Sebastian Wilding zum Erfolg stürmte und die Linzer in Führung brachte. Wieder beeindruckend der Linzer #9 Eimantas Noreika am Eis, der nicht nur durch seine Zweikampfstärke positiv auffällt.

Erst im letzten Drittel, bei Minute 13:25, gelang den Tschechen der Ausgleichstreffer zum 2:2. Eine kurze Unachtsamkeit bescherte ihnen überdies erneut die Führung. Mit einem Empty-Net-Goal, kurz vor Schlusspfiff, besiegelte der HC Tabor seinen Sieg mit 2:4, über eine Linzer Mannschaft, die mit eisernem Willen, Kampf- und Teamgeist nie aufgesteckt hat.

Schützen Steel Wings Linz:

Elias Koller, #23 (1/3, 12:41)

Sebastian Wilding, #19 (2/3, 15:40)

„Wir investierten heute große Anstrengungen dahingehend, Schüsse zu blocken und wichtige Saves zu machen. Unser Goalie war wirklich überragend. Worauf wir aber achten müssen, ist, auf mehr Disziplin. Wir hatten zu viele Penaltys genommen. Unser Gegner war zu gut und wusste wie und womit er uns strafen kann. Was sich in diesem Spiel sehr positiv zeigte, war, dass wir 5 gegen 5, selbst gegen ein besseres Team, nicht nur gegenhalten, sondern auch guten Chancen erspielen können.“ (Statement des Head Coach Matej Hocevar)