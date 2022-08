Zweiter Vergleich binnen zwei Wochen: DSC empfÃ¤ngt die Zeller EisbÃ¤ren

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC trifft am kommenden Mittwoch um 19:30 Uhr erneut auf ein österreichisches Team. Nachdem die Mannschaft von Trainer Jiri...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC trifft am kommenden Mittwoch um 19:30 Uhr erneut auf ein österreichisches Team.

Nachdem die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger am Samstag vor einer Woche auswärts bei den Zeller Eisbären mit 2:1 den Kürzeren zog, reisen die Österreicher dieses Mal nach Deggendorf zur Revanche.

Für den Deggendorfer SC war das Hinspiel der Auftakt in die Vorbereitung. Seitdem hat die Ehrenberger-Truppe sich Schritt für Schritt weiterentwickelt und will sich auch gegen Zell am See weiter verbessert zeigen. Auch die Eisbären haben in der Vorbereitung weitere Schritte nach vorne gemacht und schlugen zuletzt DSC-Ligakonkurrent Bad Tölz deutlich mit 6:1.

Aus dem Deggendorfer Lazarett gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Wie sich nun herausgestellt hat, werden Niklas Pill und Cheyne Matheson dem DSC noch weitere zwei bis drei Wochen fehlen. Auch hinter dem Einsatz von Leon Zitzer am Mittwoch steht ein Fragezeichen. Sein Debüt im Deggendorfer Trikot geben wird hingegen Chrístoph Schmidt. Der Gastspieler von den Eisbären Regensburg wird gegen die Zeller Eisbären erstmals für den DSC auflaufen.

Spielbeginn am Mittwochabend ist um 19:30 Uhr. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen.

Gastspiel-Genehmigung für Eisbären-Stürmer Christoph Schmidt

Vor den beiden Duellen mit den Zeller Eisbären (Heimspiel, Mittwoch, 19:30 Uhr) und den Tölzer Löwen (Auswärtsspiel, Freitag, 19:30 Uhr) kann der Deggendorfer SC eine weitere Personalie bekannt geben.

Stürmer Christoph Schmidt wird neben den beiden Testspielen die komplette Trainingswoche in Deggendorf verweilen. Aktuell arbeiten beide Vereine an der Möglichkeit einer Förderlizenz für den 21-jährigen gebürtigen Regensburger.

Schmidt durchlief den Nachwuchs der Regensburger und war vergangene Saison Bestandteil des Meisterschaftskader der Eisbären. In 46 Partien gelangen ihm dabei 14 Scorerpunkte.