Zweiter Teddy Bear Toss beim SC Riessersee – Am 29.01 fliegen Kuscheltieren aufs Eis

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) 1.130 Kuscheltiere. So viele kleine flauschige Stofftiere waren es bei der Premierenauflage des Teddy Bear Toss beim SC Riessersee während dem Heimspiel am 26.12.2019 gegen den ERC Sonthofen.

Diese Zahl gilt es zu überbieten, wenn die Weiß-Blauen am Sonntag, 29.01.2023, den aktuellen Tabellennachbarn Deggendorfer SC zum Spitzenspiel im Olympia Eissportzentrum empfangen. Zum zweiten Mal überhaupt veranstaltet der zehnfache deutsche Meister am drittletzten Tag des Januars einen Teddy Bear Toss. Wie bereits 2019, bei der Premiere, werden die Kuscheltiere auch heuer wieder für Humedica, einer Kinderhilfsorganisation, gesammelt: „Auch beim zweiten Teddy Bear Toss im OEZ sammeln wir erneut für Humedica. Die Organisation setzt sich für notleidende Kinder auf der ganzen Welt ein. Sobald unsere Mannschaft das erste Tor erzielt, werden für einen guten Zweck Teddy-Bären und andere Plüschtiere von den Zuschauern aufs Eis geworfen.“, so SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis.

Begegnung verspricht hochklassige Partie

Das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison des aktuell viertplatzierten SCR gegen den Tabellendritten aus Deggendorf verspricht eine hochklassige Oberligapartie. Im ersten Vergleich der beiden Teams am 29.11. konnte der DSC nach einem knappen 2:3 Auswärtssieg die drei Punkte aus der Marktgemeinde entführen. Die Wiedergutmachung gelang dem Team rund um Kapitän Simon Mayr am zweiten Weihnachtsfeiertag, als die Niederbayern in der Festung an der Trat mit 4:1 besiegt werden konnten. Mit einem Sieg der Werdenfelser würde sich der SCR eine realistische Chance auf den dritten Tabellenplatz erhalten.

SCR Kuscheltiere am Fanstand zum Kauf – Infostand der Humedica

Damit dies gelingt, freuen sich die Weiß-Blauen über viele Zuschauer mit noch viel mehr Teddy-Bären im Gepäck. Vor Ort können auch am Fanstand im Nordfoyer Plüschbärchen erworben werden. Außerdem haben Interessierte die Möglichkeit, an einem Infostand der Humedica, sich mehr über die Arbeit der Organisation zu informieren. Ein Hinweis zur Größe der Plüschtiere. Die Humedica versendet alle gesammelten Kuscheltiere an notleidende Kinder auf der ganzen Welt. Aufgrund dieses Versandes bittet die Humedica, wenn möglich, um Kuscheltiere mit einer maximalen Größe von 25 cm. Sollten größere Tiere den Weg aufs Eis finden, werden diese aber selbstverständlich auch weitergegeben.

