Zweiter Sieg: Indians gewinnen am Pferdeturm

Memmingen. (fl/mfr) Spiel 2 der Viertelfinalserie zwischen dem ECDC Memmingen und dem EC Hannover endete mit einem Erfolg für die Indians aus dem Allgäu.

Danke einer starken und durchweg konzentrierten Leistung siegten die Maustädter verdient mit 5:1 am Pferdeturm. Am Dienstag folgt Spiel 3 gegen die Nord-Indianer am Hühnerberg. Tickets sind bereits erhältlich

Der ECDC startete ohne personelle Veränderungen in Spiel 2 am Pferdeturm. Das Team von Coach Huhn legte gleich sehr gut los und ging früh in Führung. Einen Fehlpass der Hausherren nutzte Brett Ouderkirk aus und traf zum 1:0 für die Indians. Minuten später legten die Maustädter nach. Denis Fominych schoss das 2:0 und ließ die Memminger Anhänger erneut jubeln. Der EC Hannover wirkte zunächst geschockt, doch kam gegen Mitte des Drittels besser ins Spiel. Calder Anderson fälschte den Puck zum 1:2 für die Hannover Indians ab. Der Treffer beflügelte die Niedersachsen, die nochmals ordentlich auf das Memminger Gehäuse drückten. Doch es blieb vorerst beim 2:1 für den ECDC.

Die Indians spielten in der Folge, wie schon am Freitag, ein starkes Mitteldrittel. Es blieb eine intensive Partie, in der die Memminger kompakt und routiniert auftraten. Auch die defensive Leistung stimmte zu jeder Zeit, sodass man den Nord-Indianern offensiv das Leben schwer machte. Memmingen baute die Führung im zweiten Drittel dann folgerichtig aus. Sam Verelst traf zuerst zum wichtigen 3:1 in den Winkel. Vor Ende des Drittels nutzten die Rot-Weißen auch noch eine Überzahlsituation aus: Markus Lillich erzielte mit einem satten Schlagschuss das 4:1.

Im letzten Abschnitt ließen die Rot-Weißen dann nichts mehr anbrennen, der ECDC zeigte an diesem Abend eine geschlossene Mannschaftsleistung über 60 Minuten. Die Hannover Indians hingegen konnten nicht mehr die nötigen Akzente setzen, um das Spiel nochmals spannend zu machen. Am Ende war es ein nie gefährdeter Sieg am Pferdeturm. Kurz vor Ablauf der Spielzeit traf Markus Lillich per Empty Net Goal noch zum 5:1. Somit steht es 2:0 in der Serie für den ECDC Memmingen.

Spiel 3 der Best-of-Seven-Serie findet am Dienstag in Memmingen statt. Die Indians haben die Chance, sich mit einem Sieg bereits den ersten Matchball zu sichern. Gemeinsam soll der nächste Erfolg gegen den EC Hannover eingefahren werden. Puck Drop in der ALPHA COOLING-Arena ist um 19:30 Uhr. Tickets sind bereits im VVK erhältlich.

EC Hannover Indians vs ECDC Memmingen 1:5 (1:2/0:2/0:1)

Tore: 0:1 (4.) Ouderkirk, 0:2 (7.) Fominych (Homjakovs, Lillich), 1:2 (11.) Anderson (Killins, Snetsinger), 1:3 (28.) Verelst (Menner, Pfalzer), 1:4 (37.) Lillich (Fominych, Meisinger, 5-4), 1:5 (58.) Lillich (Homjakovs)

Strafminuten: Hannover 8–Memmingen 10