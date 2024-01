Zweiter Sieg in Folge: ECP schlÃ¤gt Dorfen verdient mit 6:3

Pfaffenhofen. (oex) Zum ersten Mal in dieser Saison konnte der EC Pfaffenhofen zwei Erfolge am Stück feiern. Nach dem Auswärtssieg vom letzten Sonntag in...

Pfaffenhofen. (oex) Zum ersten Mal in dieser Saison konnte der EC Pfaffenhofen zwei Erfolge am Stück feiern.

Nach dem Auswärtssieg vom letzten Sonntag in Dingolfing behielten die Pfaffenhofener auch am Freitag vor eigenem Publikum gegen den ESC Dorfen mit 6:3 (2:1; 3:0, 1:2) die Oberhand. Vor rund 250 Zuschauern war es ein verdienter Sieg der Gastgeber, die über die gesamte Spieldauer gesehen die bessere Mannschaft waren. Dennoch hätte das Pendel kurzzeitig auch in die andere Richtung ausschlagen können. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts nämlich, als die Hausherren mehrere Minuten den Faden verloren. Insbesondere die Zuordnung stimmte teilweise überhaupt nicht, sodass man auch nicht richtig in die Zweikämpfe fand. Dorfen kam dadurch stärker auf und hatte etliche gute Möglichkeiten zu verzeichnen. Die beste davon durch Michal Popelka, der allein auf Patrick Weiner zulief, aber im überzeugenden ECP-Goalie seinen Meister fand. Der machte in dieser Phase noch einige weitere Chancen zunichte und bewahrte seine Mannschaft dadurch vor dem durchaus möglichen Ausgleich. Bis dahin lagen die Pfaffenhofener mit 2:1 in Front, hatten es im ersten Drittel allerdings versäumt, einen deutlicheren Vorsprung herauszuschießen. Zwar starteten sie immer wieder gut vorgetragene Angriffe, ließen im Abschluss aber zu oft die nötige Konsequenz vermissen. Lediglich Jakub Vrana vollendete in der 8.Minute eine schöne Kombination über Christoph Eckl und Jan Tlacil erfolgreich. Die Gäste, die ebenso wie die Hausherren, bei denen Quirin Oexler, Jeremy Eisenhofer, Mario Strobel, Luis Pfab und Wassilij Guft-Sokolov nicht mit dabei waren, auf einige Spieler verzichten mussten, setzten eher auf Konter und hatten in der 11. Minute damit Erfolg. Nach Vorarbeit von Tomas Vrba und Michal Popelka traf Felix Wiedenhofer zum Ausgleich.

Die Pfaffenhofener blieben tonangebend, entscheidend durchsetzen konnten sie sich jedoch zunächst nicht. Bis Kapitän Robert Neubauer sechs Sekunden vor Drittelende dann doch noch die neuerliche Führung gelang. Nachdem dann die Schwächephase zu Beginn des Mittelabschnitts schadlos überstanden war, übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando, und schalteten noch einen Gang hoch. Dorfen wurde nun regelrecht in seinem Verteidigungsdrittel eingeschnürt und konnte sich kaum mehr aus der Umklammerung befreien. Immer wieder stand nun Gästetorhüter Maximilian Stinauer im Mittelpunkt des Geschehens. Er hielt, was zu halten war, doch gegen die Treffer von David Felsöci (31.), Jakub Felsöci (34.) und Christoph Eckl (37.) war auch er machtlos. Mit einem 5:1 und damit einer Vorentscheidung ging es in den Schlussabschnitt. Dort sorgte zunächst Christoph Eckl, der wieder eine ganz starke Vorstellung bot, mit seinem zweiten Tor an diesem Abend endgültig für klare Verhältnisse (48.). Ärgerlich aus Pfaffenhofener Sicht jedoch, dass danach die Konzentration wieder etwas nachließ. So gestattete man den Gästen noch zwei Treffer, die jedoch am verdienten Sieg der Hausherren in einem sehr fairen Spiel mit insgesamt nur sechs Strafminuten nichts mehr änderten.

ECP: Weiner, Kornreder, Hätinen L., Eckl A.. Eckl C., Wolf, Münzhuber, Leonhardt, Felsöci J., Strack, Neubauer, Gebhardt, Eckl O., Vrana, Pfab M., Hätinen K.,Tlacil, Felsöci D., Weber

Tore: 1:0 (8.) Vrana (Eckl C., Tlacil); 1:1 (11.) Wiedenhofer (Vrba, Popelka), 2:1 (20.) Neubauer (Hätinen L., Eckl A.); 3:1 (31.) Felsöci D. (Hätinen L., Felsöci J.); 4:1 (34.) Felsöci J. (Felsöci D., Gebhardt); 5:1 (37.) Eckl C. (Vrana, Hätinen L.); 6:1 (48.) Eckl C. (Vrana, Tlacil); 6:2 (53.) Hradek (Popelka); 6:3 (54.) Steiner (Härtl, Walter E.)

Strafen: ECP 4 ESC 2

Zuschauer: 260