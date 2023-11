Zweiter Sieg in Folge! DEG schlÃ¤gt die Adler Mannheim und verschafft sich Luft im Tabellenkeller

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Der zweite Sieg in Folge! Die Düsseldorfer EG hat ihr letztes Heimspiel vor der Länderspielpause gewonnen. Gegen die Adler...

Düsseldorf. (PM DEG) Der zweite Sieg in Folge! Die Düsseldorfer EG hat ihr letztes Heimspiel vor der Länderspielpause gewonnen.

Gegen die Adler Mannheim siegte sie nach großem Kampf mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) und zeigte dabei eine starke Leistung. So kann es weitergehen!

Der Kader: Die DEG mit unveränderter Aufstellung im Vergleich zum 4:2-Sieg in Augsburg am Dienstag.

Das Spiel: Die Begegnung begann mit einem lauten Plong!, als die Gäste früh den Pfosten trafen. Danach die DEG aber hellwach und mit guten Kombinationen. Schnell erspielte sie sich gute Einschusschancen durch Sinan Akdag und Kenny Agostino, der immer mehr in Fahrt kommt. In der sechsten Minute gab es die erste Düsseldorfer Überzahl, doch obwohl die Angriffs-Formation früh gefunden wurde, blieb der Torjubel zunächst aus. Wenig später bekamen auch die Adler ihr erstes Powerplay, doch die DEG ist in dieser Kategorie mittlerweile deutlich verbessert und hielt ihren Kasten sauber. Das Spiel sprang nun auf gutem Niveau hin und her. Kevin Clark und Philip Gogulla wirbelten durch die Offensive, konnten aber Arno Tiefensee im Mannheim Tor nicht überwinden. Noch nicht, müsste es genauer heißen, denn wenig später machten genau diese beiden das mittlerweile verdiente 1:0 für die Hausherren! Erneut war die DEG in Überzahl, Clark bediente Gogulla, der doppelpasste zurück, Clark hielt den Schläger hin und drin war das Ding! Die Führung bei 16:00! Die Schiedsrichter gaben zunächst Gogulla den Treffer, es war aber gut sichtbar die 11. So oder so war es der 700. Punkt des DEG-Kapitäns. Alex Ehl und Alex Blank hätten wenig später nachlegen können, aber auch Mannheim war stets gefährlich. Nach einem guten ersten Drittel ging es mit einem 1:0 in die erste Pause.

Der Mittelabschnitt begann mit einem nur-knapp-rechts-vorbei-Schuss von Gogulla, der offensichtlich weitere Punkte nachlegen wollte. Anschließend aber erhöhte der Titelfavorit aus Mannheim deutlich den Druck. Folgerichtig fiel wenig später der Ausgleich. John Gilmour stand im Konter frei, wurde angespielt und traf ins hohe rechte Eck zum 1:1 (23:30). Auch danach die Adler mit mehr Spielanteilen, unterbrochen von einer schönen Doppelchance von Agostino und Phil Varone. Die DEG kämpfte sich nach und nach zurück – und ging erneut in Führung! Bernhard Ebner setzte im Slot gut seinen Körper ein und traf mit der Rückhand, Tiefensee geschlagen. Der zweite Treffer bei 29:50, die Zuspiele kamen von Alex Blank und Varone. Anschließend weiter Chancen auf beiden Seiten, das Spiel hatte viel Tempo und die 6.985 Zuschauer ihren Spaß. Nach einem starken Auftritt ging die DEG mit einer 2:1-Führung in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel wurde von beiden Teams verbissen um jeden Zentimeter Eis gekämpft. Als Belohnung – für die Gastgeber – fiel das 3:1 durch Bennet Roßmy! Die DEG-72 konnte Tiefensee nach schönem Zuspiel aus kurzer Distanz überwinden. Der Adler-Goalie war zwar noch dran, die Scheibe rutschte aber doch über die Linie (42:11, Vorlagen Clark und Geitner). Anschließend drohte große Gefahr bei einer Unterzahl, doch Geitner ließ sich geschickt foulen, so dass die numerische Gleichzahl sogleich wieder hergestellt war. Roßmy wenig später fast mit dem 4:1, doch Tiefensee ebenso stark wie sein Gegenüber Henrik Haukeland in vielen Szenen. Clark hatte kurz darauf die Vorentscheidung auf dem Schläger, der Puck landete aber nicht im rechten Eck. So blieb es weiter spannend, denn die Klasse der Gäste war in vielen Situationen erkennbar. Mannheim gab sich nicht geschlagen. Bei 49:30 der Anschlusstreffer, David Wolf konnte aus kurzer Distanz einnetzen. Die Gäste warfen nun fast alles nach vorne, und Haukeland mit einigen Monster-Paraden. 4:38 eine Strafe gegen Geitner, Crunch Time im PSD BANK DOME. Aber mit der Unterstützung der phantanstischen Zuschauer, mit ganz viel Herz und Leidenschaft und Haukeland überstand die DEG diese bangen Sekunden. So blieb es bis zur Schlussirene. Die DEG gewinnt schon wieder gegen die Adler Mannheim! Klasse!

Ausblick: Am Sonntag reist die DEG noch zum Deutschen Meister Red Bull München. Erstes Bully ist um 16.30 Uhr. Am Wochenende danach ist Deutschland-Cup-Pause. Für das Turnier in Landshut sind für die Rot-Gelben die Stürmer Alex Ehl und Bennet Roßmy nominiert. Nächstes (Heim-)Spiel nach der Pause ist dann gegen die Iserlohn Roosters (Freitag, 17. November, 19.30 Uhr).

