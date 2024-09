Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Indians schlagen Passau deutlich

Memmingen. (fl) Ein Start nach Maß in die neue Saison. Der ECDC Memmingen gewann am Sonntagabend vor heimischer Kulisse mit 7:1 gegen die Passau...

Memmingen. (fl) Ein Start nach Maß in die neue Saison. Der ECDC Memmingen gewann am Sonntagabend vor heimischer Kulisse mit 7:1 gegen die Passau Black Hawks.

Damit fuhren die Maustädter die volle Punkteausbeute an diesem Wochenende ein. Insgesamt 2021 Zuschauer verfolgten das Spiel in ALPHA COOLING-Arena am Hühnerberg.

Die Indians begannen erneut mit Basti-Flott Kucis im Tor. Ebenso stieß Förderlizenzspieler Bence Farkas aus Kaufbeuren zum Aufgebot hinzu. Die Memminger starteten wie bereits am Freitag druckvoll in die Begegnung und waren im ersten Drittel das spielerisch bessere Team. Jedoch ging der Gast aus Passau etwas schmeichelhaft in Führung. In der 11.Minute traf Zeilbeck zum 1:0 für die Gäste. Keine Minute später folgte die Antwort der Hausherren. Milan Pfalzer traf zum 1:1 für den ECDC. Drei Minuten später besorgte Brett Schaefer die erstmalige Führung für Memmingen. Noch in derselben Spielminute erhöhte Robert Peleikis in Überzahl zum 3:1. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause.

Im zweiten Drittel war der ECDC weiterhin das bessere Team. Das Team von Daniel Huhn blieb auch defensiv und in Unterzahl sehr konzentriert, was es Passau erschwerte, nochmals ins Spiel zu kommen. Das 4:1 vor der Pause erzielte erneut Brett Schaefer, der einen Schuss von Tyler Spurgeon abfälschte.

Mit dieser komfortablen Führung starteten die Maustädter ins letzte Drittel. Weiterhin druckvoll und mit aggressivem Forechecking ließen sie den Black Hawks wenig Luft zum Atmen. Tobi Meier und Paul Fabian schraubten das Ergebnisauf 6:1. Ebenso hielt Basti Flott- Kucis einen Penalty der Passauer und unterstrich damit seine gute Leistung zwischen den Pfosten. Den Schlusspunkt setzte Markus Lillich in Überzahl. Mit einem Hammer markierte der gebürtige Memminger den 7:1 Endstand.

Trotz der bereits guten Leistungen richtet sich der Blick schon auf das kommende Wochenende. Die Indians treten, aufgrund des spielfreien Freitags, nur am Sonntag an. Dann kommt es bereits zu einem Topspiel am Hühnerberg. Gegner in der ALPHA COOLING-Arena ist der letztejährige Viertelfinalgegner aus Heilbronn. Spielbeginn gegen die Falken ist um 18:00 Uhr. Karten sind bereits online im VVK verfügbar.