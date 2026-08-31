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Zweiter Sieg gegen Duisburg! Ice Dragons mit gelungener Heimpremiere

31. August 20262 Mins read47
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Tom Banach - © Tamara-Marie Mayer
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Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Vorbereitungsphase auch das zweite Testspiel gegen Ligakonkurrent Füchse Duisburg gewonnen.

Erneut gewannen die Ice Dragons, wie bereits zwei Tage zuvor, gegen die Wedau-Städter mit 4:3 (0:1/4:1/0:1) und wussten vor allem im Mittelabschnitt zu gefallen. Noch erfreulicher war die gute Resonanz. Nachdem bereits viele ostwestfälische Eishockeyfans im Vorfeld die Mannschaftsvorstellung besucht hatten, verfolgten über 750 Zuschauer das anschließende Spiel und sorgten bereits für beste Stimmung in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“.

Die ersten Minuten verliefen ausgeglichen und beide Mannschaften hatten ihre Chancen auf die Führung. Diese wussten aber die Gäste besser zu nutzen als Michael Fomin in der 7. Minute im Nachschuss HEV-Torhüter Jakub Urbisch überwand. Weitere Treffer sollten im ersten Drittel nicht mehr fallen, womit es mit der knappen Duisburger Führung erstmals in die Kabinen ging.

Im zweiten Spielabschnitt erwischten die Füchse den deutlich besseren Start. Gerade einmal 30 Sekunden gespielt, als Luis Üffing den Puck aus kurzer Distanz im Nachfassen ins Netz arbeitete. Herford erhöhte nun deutlich den Druck und kam durch Maxim Mastic in der 26. Minute auf 1:2 heran. In der 33. Minute stand Alexis D´Aoust in Überzahl genau richtig und verwandelte im Nachschuss zum 2:2-Ausgleich. Jetzt fanden die Ice Dragons immer besser ins Spiel und gingen durch einen sehenswerten Treffer durch Max Jelavic in 36. Minute mit 3:2 in Führung. Große Freude dann beim jüngsten HEV-Akteur Laurens van Leyen in der 39. Minute, der mit seinem ersten Profitor für das 4:2 sorgte.

Im Schlussdrittel sahen die Zuschauer dann wieder ein ausgeglichenes Spiel. Während die Ostwestfalen die Entscheidung suchten, bemühte sich Duisburg um den Anschlusstreffer. Dieser sollte dann auch in der 54. Minute fallen, als Michél Ackers in Überzahl auf 3:4 verkürzte. So war die Mannschaft von Henry Thom noch einmal gefordert, verteidigte jedoch den knappen Vorsprung und fuhr den Sieg im ersten Heimspiel dieser Spielzeit ein.

Am kommenden Wochenende testen die Ice Dragons zweimal gegen Regionalligisten. Am Freitag steht zunächst das ab 20.30 Uhr das Heimspiel gegen die Eisadler Dortmund auf dem Programm, am Samstag geht es zu den Beach Devils Timmendorf aus der Regionalliga Nord.

Tore:
0:1 06:41 Michael Fomin (Toni Fürst)
0:2 20:30 Luis Üffing (Enrico Saccomani / Philippe Sanche)
1:2 25:49 Maxim Mastic (Tamás Kánya / Gleb Berezovskij)
2:2 32:07 Alexis D´Aoust (Jackson Pierson) PP1
3:2 35:22 Max Jelavic (Jackson Pierson / Laurens van Leyen)
4:2 38:00 Laurens van Leyen (Tom Banach / Tamás Kánya)
4:3 53:53 Michél Ackers PP1
Strafen:
Herford 10 Minuten
Duisburg 12 Minuten
Zuschauer: 754

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