Zweiter Sieg beim Deutschland Cup: DEB-Frauen gewinnen auch gegen die Slowakei

Landshut. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat am Freitagabend den zweiten Sieg beim Deutschland Cup 2024 eingefahren.

Die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gewann vor 2.138 Zuschauern in Landshut gegen die Slowakei mit 2:1. Torschützinnen waren Nicola Hadraschek und Daria Gleißner.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startete mit Lisa Hemmerle im Tor. Die Starting Six komplettierten Daria Gleißner, Ronja Hark, Nicola Hadraschek, Laura Kluge und Charleen Poindl.

Das DEB-Team startete stark und erarbeitete sich früh gute Chancen, doch ein schneller Konter der Slowakinnen führte zum 0:1-Rückstand. Kurz vor der ersten Pause glich Hadraschek im Alleingang zum 1:1 aus. Im Mitteldrittel dominierte das DEB-Team, doch die slowakische Torfrau Risianova hielt ihr Team mit starken Paraden im Spiel.

Zu Beginn des Schlussdrittels nutzte Kapitänin Gleißner zur 2:1-Führung. Trotz zweier Strafzeiten in den letzten Minuten verteidigten die deutschen Frauen ihre Führung erfolgreich und sicherten sich den zweiten Sieg beim Deutschland Cup.

Das finale Turnierspiel steht für das Frauen-Team am Samstag auf der Agenda. Um 14:30 Uhr geht es gegen Ungarn.

• Torschützen DEB: Nicola Hadraschek, Daria Gleißner

• Schussverhältnis: Deutschland 39, Slowakei 27

• Strafminuten: Deutschland 8, Slowakei 6

• Best Player DEB: Nicola Hadraschek

• Starting Goalie: Lisa Hemmerle

• Kapitän/Assistenen: Daria Gleißner (C), Laura Kluge (A), Ronja Hark (A)

• Zuschauerzahl: 2.138

Stimmen zum Spiel

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir wollen diese harten Spiele. Das war heute ein schwieriges Spiel für uns. Aber mit unserem tollen Teamgeist konnten wir das Spiel gewinnen. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass so viele Spielerinnen heute kurzfristig krank ausfallen. Die gesunden Spielerinnen sind aber eingesprungen und haben gekämpft. Diese Erfahrung ist gut für die Zukunft.“

Verteidigerin Daria Gleißner: „Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Die Slowakinnen waren stärker als wir es anfangs gedacht hatten. Ich bin stolz, dass sich die Mädels durchgebissen haben und wir dann am Ende verdient gewonnen haben. Die Strafe von Laura [Kluge] am Ende habe ich nicht gesehen. Das war noch mal eng. Wir haben uns dann in jeden Schuss geworfen. Das war heute ein 50-50-Spiel. Ich bin happy, dass wir gewonnen haben.“

Stürmerin Nicola Hadraschek: „Heute war es ein umkämpftes Spiel gegen die Slowakinnen. Kurz vor Schluss bin ich auf der Strafbank fast durchgedreht. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, dass Laura [Kluge] noch zu mir auf die Strafbank kommt. Dann hatten wir aber die Fans mit ihrer tollen Unterstützung im Rücken und haben das Spiel für uns entschieden. Diese Erfahrung ist sehr wichtig für uns, dass wir das Ergebnis verteidigen konnten. Da rückt die Mannschaft noch enger zusammen. Der Support tut unglaublich gut. Morgen wollen wir die Dinge, die heute nicht so gut waren, besser machen!“

