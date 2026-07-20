Zweiter Kontingentspieler für die Riverkings!

Landsberg. (PM Riverkings) Mit Egils Kalns besetzen die Riverkings die zweite Kontingentstelle mit einem äußerst erfahrenen Stürmer.

Der 35-jährige ehemalige lettische Nationalspieler blickt auf eine lange Karriere mit Stationen unter anderem in der KHL, der ersten lettischen Liga, der DEL2 und der Oberliga zurück. In der DEL2 stand er für die Selber Wölfe auf dem Eis, in der Oberliga lief er unter anderem für die Tölzer Löwen auf. Kalns wechselt von den Füchsen Duisburg an den Lech.

Vizepräsident Michael Grundei: „Mit Egils Kalns verpflichten wir einen Stürmer, der nicht nur gut scoret, sondern mit seiner Erfahrung auch eine wichtige Komponente in unser Team bringt. Von seinen ehemaligen Vereinen hören wir nur das Beste über ihn. Außerdem hat er bereits mit Lorenzo Valenti und Raivo Freidenfelds zusammen gespielt. Er ist Sportler durch und durch, auf dem Eis immer fokussiert und hat einen guten Zug zum Tor. Ähnlich wie alle unsere Kontingentspieler, wird auch er sich im Nachwuchstraining einbringen und dort sein Können und seine Erfahrung weitergeben.“

Egils Kalns: „Ich habe bereits in Bayern gespielt. Hier hat es mir sehr gut gefallen, und ich wollte deshalb noch einmal zurück in den Süden. Landsberg ist nicht nur wegen der Lage ein super Standort, sondern hat auch viel Tradition und leistet eine gute Nachwuchsarbeit. Mit Raivo Freidenfelds habe ich bereits zusammengespielt. Er konnte ebenfalls nur Gutes berichten. Ich freue mich auf die neue Saison und auf die vielen Fans. Wir wollen natürlich dort anknüpfen, wo das Team in der vergangenen Saison aufgehört hat.“