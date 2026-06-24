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HCB Südtirol AlperiaTransfer-News

Zweite Saison in Rot-Weiß für Bryce Misley

24. Juni 20262 Mins read26
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Bryce Misley- © HCB, Vanna Antonello
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Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Vertragsverlängerung mit dem Stürmer der italienischen Nationalmannschaft Bryce Misley für die Saison 2026/27 erzielt wurde.

Der 26-Jährige geht damit in seine zweite Spielzeit im Trikot von Bozen, nachdem er seine erste Saison mit 10 Toren und 5 Assists (ICEHL+CHL) abgeschlossen hat.

Misley, ein Center mit viel Substanz und guten Händen, war im Sommer 2025 nach drei Spielzeiten in Asiago in die Südtiroler Landeshauptstadt gewechselt. Mit neun Treffern in seinem ersten Jahr in Rot-Weiß konnte er sich trotz seiner Rolle in der vierten Linie als achtbester Torschütze der Mannschaft in der Regular Season auszeichnen. Vor wenigen Wochen stand er mit der italienischen Nationalmannschaft bei seiner ersten Top-Division-Weltmeisterschaft auf dem Eis, nachdem er bereits im vergangenen Jahr eine Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A, bestritten hatte.

„Ich freue mich, weiterhin Teil der Foxes sein zu können“, so der Stürmer. „Bozen ist ein wunderbarer Ort mit großer Tradition und viel Leidenschaft für Eishockey. Ich weiß, was alle von uns erwarten und was die Ehre und Verantwortung bedeutet, das Trikot von Bozen zu tragen. Das einzige Ziel, das wir uns setzen, ist, den Pokal hierher zurückzubringen – und das mit der Unterstützung und Leidenschaft unserer Fans, denen wir eine begeisternde Saison und einen langen Playoff-Run schenken wollen.“

Die Karriere

Geboren am 5. September 1999 in Calgary, wuchs Misley in den kanadischen Nachwuchsligen auf und wurde schließlich beim NHL Draft von den Minnesota Wild in der vierten Runde an 116. Stelle ausgewählt. Anschließend begann er sein Studium an der University of Vermont, wo er vier Jahre lang in der NCAA spielte. In der Saison 2020/21 gab er sein Debüt in der AHL bei den Iowa Wild, deren Trikot er auch im darauffolgenden Jahr trug, während er zudem für die Iowa Heartlanders in der ECHL zum Einsatz kam.

Im Jahr 2022 wechselte er in das Land seiner Familie, nach Italien, und wurde von Asiago für dessen erste Saison in der ICE Hockey League verpflichtet. Auf dem Hochplateau blieb er insgesamt drei Spielzeiten und erzielte dabei 32 Tore und 73 Assists in 155 Einsätzen. Danach folgte der Wechsel nach Bozen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Bryce Misley @ Elite Prospects

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