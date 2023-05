Zweite Neuverpflichtung bei den Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Vom Essener Westbahnhof kommend, schließt sich Toni Lamers für die kommende Saison den Ice Aliens an. Der 22jährige Stürmer bringt...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Vom Essener Westbahnhof kommend, schließt sich Toni Lamers für die kommende Saison den Ice Aliens an.

Der 22jährige Stürmer bringt mit 186 cm Körpergröße und 89 kg Gewicht gute körperliche Voraussetzungen mit.

Chef-Trainer Frank Gentges ist davon überzeugt, dass Lamers die Offensivabteilung seiner Mannschaft stärkt: „Toni hätte weiter in der Oberliga spielen können, wird aber eine Ausbildung beginnen und kann somit den zeitlichen Aufwand in der Oberliga nicht mehr leisten. Ausbildung, Wohnsitz in Essen und Regionalliga-Eishockey in Ratingen ist für ihn die optimale Konstellation. Toni ist noch ein verhältnismäßig junger Spieler, der bei uns natürlich wesentlich mehr Eiszeit als in der Oberliga bekommen wird und in der Wertigkeit um einiges höher anzusiedeln ist. Ich erwarte, dass Toni, der Mittel- und Außenstürmer spielen kann, bei uns eine starke Saison spielt und uns entsprechend weiterhilft.“

Die Ice Aliens, bei denen er mit der Nummer 40 auflaufen wird, heißen Toni Lamers herzlich willkommen.

